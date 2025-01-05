Bediüzzaman'ın “Kahraman Hoca” diye tarif ettiği Gönenli Mehmet Efendi yâd edildi

Vaiz, Reisülkurra ve gönül insanı Gönenli Mehmed Efendi (Öğütçü), vefatının 34. Yıldönümünde Eyüpsultan’da rahmetle yâd edildi.

Gönenli Mehmet Efendi’yi vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz

Gönenli kahraman hoca Gönenli Mehmed Efendi, uzun yıllar Sultanahmet Camii’nde verdiği vaazlar ve okuduğu hutbelerle hatırlanıyor. Gönenli Mehmet Efendi 2 Ocak 1991 tarihinde vefat etmişti. Gönenli Mehmed Efendi hakkındaki konuşmayı, araştırmacı yazar Mustafa Özdamar Yeni Dünya Vakfı’nda (Muhittin sokak, n: 7, Eyüpsultan/İstanbul) yaptı. 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 16.00’da başlayan programın ardından kabri ziyaret edilip ruhuna Kur’ân-ı Kerîm ve Fatihalar okundu. Nihat Orhan - İstanbul

Okunma Sayısı: 365

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.