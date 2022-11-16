BİK haber sitelerinde de Yeni Asya’yı dışladı

Basın İlan Kurumu (BİK) yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi ilanların yayımlanmaya başlanacağı internet haber sitelerinin temsilcileriyle toplantılarına başladı.

Resmî ilan gasbında 1000. gün Açıklamada, aynı heyetin daha sonra Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, İstanbul ve Kocaeli illerinde yayımlanan gazetelerin internet sitesi temsilcilerinin katılımıyla iki ayrı oturumda uzaktan erişim toplantıları gerçekleştirdiği dile getirildi. BİK’in görüştüğü haber sitelerinin temsilcileri arasında Yeni Asya yer almadı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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