BASIN İLAN KURUMUNUN GAZETEMİZE UYGULADIĞI HUKUKSUZ VE KEYFî RESMî İLAN AMBARGOSU 1000’İNCİ GÜNÜNE ERİŞTİ.

BİK VE RTÜK CEZALARI İPTAL EDİLSİN

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin: “Basın İlan Kurumu Evrensel ve Yeni Asya gazetelerinin resmî ilan haklarını ellerinden aldı, eleştirel yayınlarıyla öne çıkan tüm gazetelere tarihinde görülmemiş resmî ilan cezaları kesti. RTÜK ve BİK cezaları ile sansür yasası iptal edilsin.”

YENİ ASYA DA ENGELLENENLER İÇİNDE

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Kalemini satmayan, düşüncesini özgür ifade eden, gerçekleri söyleyenler üzerinde iktidar, elindeki araçlarla baskı kurmaktadır. Evrensel ve Yeni Asya gazeteleri de engellenenler içindedir. Sansürcü anlayışı reddediyoruz.”

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Resmî ilan gasbında 1000. gün

Basın İlan Kurumu (BİK)’in gazetemize uyguladığı resmî ilan ambargosu 1000 gündür devam ediyor.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ambargosu ile ilgili açıklama yaptı.

Bilgin, “RTÜK yılın ilk 9 ayında eleştirel 4 kanala tam 34 ayrı ceza verdi. Aynı süre içinde iktidar yanlısı kanalların aldığı ceza sayısı sadece 3 oldu. Basın İlan Kurumu (BİK) Evrensel ve Yeni Asya gazetelerinin resmi ilan haklarını ellerinden aldı, eleştirel yayınlarıyla öne çıkan tüm gazetelere tarihinde görülmemiş resmi ilan cezaları kesti. Bu uygulama ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla durdurulabildi. Hiçbir şiddet olayına karışmamış gazetecilerin cezaevine gönderilmesi uygulaması sürüyor. 35 meslektaşımız parmaklıklar ardında ve sayıları artıyor. BİK sansür yasasına karşı basın muhalefetini örgütlediğimiz için cemiyetimizin gazetesi 24 Saat’e önce süresiz ilan kesme cezası, sonra itiraz üzerine bunu kaldırıp 1 milyon 350 bin liralık ceza verdi. Aynı mücadeledeki yerel gazete sahiplerine de milyonlarca lira ceza kesildi” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik suç değildir

“AK Parti’nin 28 Ekim’de yapacağı seçim startına iktidara eleştirel yaklaşan bazı meslektaşlarımızın davet edilmesi maalesef bizim sevinebileceğimiz bir gelişme değildir” diyen Bilgin, “Son sözüm davet edilen gazetecilere. Hiç aklımızdan çıkarmayalım ki kamuoyunun ve meslek erbabının unutmamak gibi onurlu, erdemli bir tavrı vardır. Bu nedenlerle, davet edilen ya da edilmeyen tüm meslektaşlarımızı bir gösteri seyretmek yerine mesleki mücadeleye katılmaya davet ediyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz. RTÜK ve BİK cezaları iptal edilsin! Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız serbest bırakılsın! Sansür yasası iptal edilsin!” ifadelerini kullandı.

Sansürcü anlayışı reddediyoruz

Resmi ilan ambargolarına bir tepki de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi.

Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı yaptığı konuşmada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Tele1 ekranının üç gün kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdiğini söyleyerek, “Sansür yasasının onaylanmasının ardından gelen bu karar demokrasiye, basın özgürlüğüne vurulan darbedir. Tele1 ekranının karartılması milyonlarca izleyiciyi de cezalandırmaktır, aynı zamanda özgür basına gözdağıdır. Kalemini satmayan, düşüncesini özgür ifade eden, gerçekleri söyleyenler üzerinde iktidar, elinde araçlarla baskı kurmaktadır. Evrensel gazetesine resmî ilan yasağı ile Yeni Asya gazetesi de engellenenler içindedir. Bu kapsamda, yerel basın da kontrol altına alınmak istenmektedir. Sansürcü anlayışı reddediyoruz” diye konuştu.

Recep Gören - ANKARA

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