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15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

BİK'ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha

15 Ocak 2023, Pazar 00:14
BASIN İLAN KURUMUNUN YENİ YÖNETMELİĞİNE TEPKİ: ANAYASAYA, YASALARA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI.

Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor

YÖNETMELİKLE OLMAZ

Gazeteciler Cemiyeti: “Anayasanın 29. maddesine göre süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî  kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir, yönetmelikle değil. BİK’in dayanak gösterdiği yeni Basın Yasası da Anayasaya aykırılıklar taşıyor ve buna ilişkin iptal talebi şu anda AYM’nin incelemesi altında.”

KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

“İnternet sitelerinin resmî ilan hakkının sona ermesine ilişkin maddelerde Anayasa, yasalar, basın ve ifade özgürlüğü ile çalışma hürriyetine ilişkin kesinlikle kabul edilemez hükümler var. Gazetecilere sık sık soruşturma ve dava açıldığı bir ortamda kesinleşmemiş  bir işlem nedeniyle işten çıkarma cezası vermek kabul edilemez.”

Yargı kararı olmadan ilan kesilemez

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “BİK’in hazırladığı yönetmelikle basın kuruluşlarını bırakın desteklemeyi, kapılarına kilit vurduracaklar” dedi. Yönetmelikte yer alan, “haklarında dava açılan gazetelere resmî ilan yasağı getirilmesinin” de hukuksuzluk oluşturacağını belirten Çakırözer, “Yargı kararı dahi olmadan basın kuruluşlarını peşinen cezalandırmak Anayasaya ve hukukun en temel ilkelerine aykırıdır” dedi.

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BİK’ten hukuksuzluk yolunda bir adım daha

BİK’in toplantısında kabul edilen yönetmeliğine itiraz eden Gazeteciler Cemiyeti, “Yönetmelik taslağının anayasaya, yasalara, basın ve ifade özgürlüğüne, çalışma hürriyetine aykırı olduğunu belirtirken, “Değil gazeteciler, hukukçular ya da akademisyenler, en temel hukuk ve yasa bilgisine sahip herhangi birinin bile bu yönetmelik taslağına imza atması, bu antidemokratik hükümleri onaylaması düşünülemez” denildi.

Basın İlan Kurumu’nun yönetmeliğin pek çok farklı kesimle ve internet haber sitesi temsilcileriyle görüşülerek hazırlandığını iddia ettiğini, bunun doğru olmadığını belirten Cemiyet, şu ifadelere yer verdi: “Pek çok görüşme ve toplantıda bir araya getirilen bu temsilcilerin görüşleri alınmış ancak yönetmelik taslağına bu görüşler yansıtılmamıştır. Sözüm ona demokratik ve katılımcı görünerek bir dizi toplantı yapılmış ancak 2018 yılından bu yana bir tür idare kuralı haline getirilen ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hazırlanan taslak Genel Kurul’a getirilmiştir. Yapılması gereken, derhal sektör temsilcileri, internet gazetecileri ve basın meslek örgütlerinin bir araya getirilmesi yeni bir yönetmelik taslağının “birlikte” hazırlanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

YENİ YASA ANAYASAYA AÇIKÇA AYKIRI

Anayasanın 29’uncu maddesinde “Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir” hükmünü barındırdığını hatırlatan Cemiyet, anayasaya göre mali hükümlerin kanunla düzenleneceğini, bunun yönetmelikle yapılamayacağını hatırlattı. Yönetmeliğin Ekim ayında Meclis’te kabul edilen yeni Basın Yasası olduğu savunusuna da itiraz eden Cemiyet, şunları da ekledi:

“Ayrıca dayanak olduğu ifade edilebilecek yeni Basın Yasası da Anayasaya açıkça aykırılıklar taşımaktadır. Buna ilişkin iptal başvurusu şu anda AYM’nin incelemesi altındadır. En başta bu nedenlerle yönetmelik taslağı reddedilmelidir.”

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Yargı kararı olmadan ilan kesilemez

Gazete ve internet basın kuruluşlarının BİK’in resmi ilan/reklam verme şartlarının kolaylaştırılmaması durumunda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirten gazeteci kökenli milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “BİK’in hazırladığı yönetmelik basın kuruluşlarını bırakın desteklemeyi kapılarına kilit vurduracaklar” dedi. 

Yönetmelikte yer alan, “haklarında dava açılan gazete/internet siteleri ya da  dava açılan muhabirlerin çalıştığı gazete/haber sitelerine resim ilan yasağı getirilmesinin” de hukuksuzluk oluşturacağını belirten Çakırözer, “Yargı kararı dahi olmadan basın kuruluşlarını peşinen cezalandırmak Anayasaya ve hukukun en temel ilkelerine aykırıdır” dedi.  

Yönetmelikte “İlan yayınlayan gazete ya da internet sitesinin sahibine, ortağına ya da muhabirine katalog suçlar dediğimiz terör ya da devlete karşı suç iddiasıyla dava açılması halinde ilan hakkının kesilmesi” düzenlemesinin hem anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu, hem de basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağını ifade eden Utku Çakırözer, “Bu bir yargısız infazdır. Anayasa Mahkemesi BİK’in geçmişte gazetelere yönelik verdiği ilan kesme cezalarını işte bu nedenle Anayasaya aykırı bularak hak ihlali vermişti. Şimdi Yüksek Mahkeme kararını tanımayarak BİK bu kez gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerini de cezalara boğacak” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

 

 

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