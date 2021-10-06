Bizden terörist olmaz

Kebapçı İbrahim Çetinkaya, “Bizler kebap satan, pide satan, çorba satan insanlarız, bizden külhanbeyi de olmaz, bizden terörist de olmaz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır” açıklamasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkardığı İbrahim Çetinkaya, “Buyursunlar, soframızda kebap yesinler bölüşelim, ama bölücü olmayalım” ifadesini kullandı.

Çetinkaya şöyle konuştu: “Gerek kısıtlamalar gerek pandemi içinde biz çok zorluk yaşadık. Masa sandalyeleri toplayıp paket yapacaksınız dediler, ellerine metreyi aldılar masa aralıklarını ölçtüler, akşam saatlerinde bu saatte yemek yenmez kapatın dediler. Biz saygı duyduk hepsine. Bizler kebap satan, pide satan, çorba satan insanlarız, bizden külhanbeyi de olmaz, bizden terörist de olmaz. Biz soframızı Hz. Halil İbrahim bereketi ile misafirsiz oturmayan neslin temsilcileriyiz. Buyursunlar, soframızda kebap yesinler bölüşelim ama bölücü olmayalım.

MHP tevil etti!

MHP’li yetkili, Bahçeli’nin “bölücü kebapçılar” ifadesine açıklık getirdi: “Oradaki kasıt işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanlar.” Independent Türkçe’nin haberine göre görüştüğü MHP’li bir yetkili, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin tartışma yaratan, “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadesiyle aslında “işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanların” kastedildiğini söyledi.