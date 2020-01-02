Bizi güzelce aydınlatın

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi Prof. Dr Şaban Şimşek, yerli otomobille ilgili açıklama yaptı.

RT Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Şaban Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ya arkadaşlar, bu arabanın tasarımı İtalyanlara, tüm parçalarının yapımı İtalyan sanayisine, İşçilik yine İtalyanlara, Mühendisler onlara (belki bizden gözlemci gitmiştir!) Montajı da yine onlara ait değil mi? (Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin.) Bunlardan birinin bile Türkiye’de üretileni, yapılanı var mı? Meselâ bir vida ya da somun ülkemiz sanayiinde üretilip İtalya’ya götürülmüş müdür? Peki bunların hiçbiri yoksa bu otomobil nasıl oluyor da yüzde yüz yerli ve de millî oluyor? Şunu kabul etmek gerekiyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı (örnek) otomobil yüzde yüz yerli ve millî değil aksine yüzde yüz İtalyan’dır. “İleride yüzde yüz yerli imkanlarla üreteceğiz millî olacak” dense hiç sorun yok. Buna inanılır ya da inanılmaz ama eldeki otomobile hangi akılla-izanla yerli ve milli diyoruz, vallahi anlayamadım. Anlayan varsa lütfen kızmadan, ağzını da bozmadan bizi güzelce aydınlatsın, biz de kendisine teşekkür edelim” dedi.

İstanbul – Yeni Asya