CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tutuklu gazeteci yazar Ahmet Altan’ın, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendisini hükümle birlikte serbest bıraktığını hatırlatarak, “Böyle keyfi hukuk olmaz” dediğini aktardı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 24 Temmuz Basın Bayramı’n Silivri Cezaevi’ndeki tutuklu gazetecileri ziyaret etti. Cezevinde Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, yazarlar Ahmet Altan ve Mümtaz’er Türköne ile görüşen Çakırözer, gazetecilerin mesajlarını aktardı.

Çocuğumu neden mağdur ediyorsunuz?

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, iddianamesinin bir an önce hazırlanmasını istediğini söyledi. Keyfi uygulamayla 41 gündür hürriyetinden mahrum bırakıldığını söyleyen Yıldız, “Yazdığım 3 haber nedeniyle burada tutukluyum. Yaşadıklarımız eski FETÖ kumpaslarıyla neredeyse bire bir aynı. İsimsiz, imzasız bir ihbar mektubuyla dosya açılıyor. Hukuksuzluk sadece beni cezaevinde tutmakla bitmiyor. Oğlumuzun bilgisayarına da benimle birlikte el koymuşlardı. İncelemesi bitmiş, ama hâlâ vermiyorlar. Beni zaten mağdur ediyorsunuz bir de çocuğumu neden mağdur ediyorsunuz” dedi.

Dünyada örneği yok

Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde yazar Ahmet Altan ve Mümtaz’er Türköne ile de görüştü. Altan, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendisini hükümle birlikte serbest bıraktığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ağır Ceza Mahkemesi hükümle birlikte beni serbest bıraktı, ama hemen yanındaki mahkeme böyle bir yetkisi olmamasına rağmen beni yeniden tutuklattı. Dünyada örneği görülmeyen bu hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Burada bir ilke kararı alınması lâzım. Böyle keyfi hukuk olmaz. Yargıda bu keyfi uygulamaların artık son bulması lâzım.”

Gazete yazılarından tutuklama olmaz

Yazar Mümtaz’er Türköne ise, 17-25 Aralık sürecinde yazdığı yazılar sebebiyle 4 yıldır hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu söyledi. Türköne, “Anayasa Mahkemesi sadece gazete yazılarından tutuklama olmaz diyor” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, şu ifadeleri kullandı: “Olmayan bir şeyin yani basın özgürlüğünün neyini kutlayacağız. Özgürlük olmazsa kutlanacak bir şey de yoktur. Burada bedenimiz tutsak olsa da fikrimiz hür. Bu dâvâdan beraat edeceğime inanıyorum. Hiçbir suçum yok. Bana yaşatılan bu hukuksuzlukları asla kabul etmiyorum.”