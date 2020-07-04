SAKARYA HENDEK’TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA SONRASI BİR FACİA YAŞANIRKEN, OLAYIN SORUMLULARI SORGULANIYOR.

"60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

Sakarya'daki patlamayla ilgili son durum?

Bu fabrikaya nasıl izin verildi?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan ve şiddetli bir patlamanın meydana geldiği Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda, 11 yılda 5 büyük patlama yaşandığı ortaya çıktı. Fabrika sahibinin her patlama sonrası isim ve mekân değiştirerek yeni fabrika açarak yola devam etmesi ise soru işaretlerine sebep oldu. Özel denetime tabi olan fabrika için nasıl izin alındığı, denetimlerin neden yapılmadığı, niçin ruhsat verildiği merak ediliyor.

Daha önceki 5 fabrikada 5 patlama

Aynı kişiye ait olan Coşkunlar, Büyük Coşkunlar, Venüs Coşkunlar, Yertaş Patlayıcı Maddeler adlı fabrikalarda 5 patlama yaşanmış, patlamalarda 5 işçi hayatını kaybetmiş, 100'e yakın işçi de yaralanmıştı. Sakarya'da dün yaşanan patlama ise 11 yılda 4'üncü büyük patlama olarak kayıtlara geçti. Dünkü patlama ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi” dedi. Patlamalarla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu ihmalin sorumlusu kim?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda, 6. kez patlama gerçekleşti. Denetimsiz olduğu iddia edilen fabrikanın her patlama sonrası süreçte isim ve yer değişikliği yapılarak faaliyetine devam ettiği görüldü.

Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. 4 kişinin vefat ettiği, 97 kişinin yaralandığı patlamanın sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şehrin birçok noktasından duyuldu. Ayrıca sahibin aynı kaldığı fabrikanın ise her patlama sonrası süreçte isim ve yer değişikliği yapılarak faaliyetine devam ettiği de dikkat çekti. Fabrika sahibinin ise MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun olduğu öğrenildi.

4 kişi vefat etti, 97 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hendek’teki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, “4 vatandışımız hayatını kaybetti, 1’i ağır 97 yaralı var” dedi. Bakan Koca, “85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde” bilgisini paylaştı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu “İçeride 150’ye yakın çalışan var” açıklaması yaptı. Babaoğlu şunları kaydetti: “150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar” dedi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de “Düzce ve Kocaeli’den yardım istedik” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda da 5 patlama yaşanmış

Öte yandan fabrikada geçtiğimiz yıllarda da 5 ayrı patlama yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan patlamalarda 5 işçi vefat etmiş, 100’e yakın işçi de yaralanmıştı. 17 Ağustos 2009’da Çoşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda Ramazan topları için patlayıcı üretilen laboratuvar bölümünde patlama meydana gelmiş, üretim tesisindeki binaları yerle bir eden patlamada 1 işçi ölmüş, 33 işçi de yaralandı. 29 Eylül 2009’da meydana gelen patlamada 1 işçi ölmüş, 1 işçi de yaralanmıştı. Yangına maytap fitillerinin kurumadan kesilmesi sebep olmuştu. 11 Şubat 2011’deki patlamada bir çocuk annesi 33 yaşındaki işçi Hediye Hallaç vefat etmiş ve 10 işçi yaralanmıştı. 14 Aralık 2014’te fabrikada gerçekleşen patlamada 38 yaşındaki işçi Yılmaz Şapoğlu vefat etmişti. 27 Ocak 2018’de Niğde’deki fabrikada gerçekleşen patlamada 32 yaşındaki işçiler Muharrem Alkan ve İlyas Ünlü vefat etmişlerdi.

İsim ve yer değişikliği yapılmış

Ayrıca sahibin aynı kaldığı fabrikanın ise her patlama sonrası süreçte isim ve yer değişikliği yapılarak faaliyetine devam ettiği de dikkat çekti. Coşkunlar, Büyük Coşkunlar, Venüs Coşkunlar... En son fabrika Niğde ve Sivas’a taşınmış ve adı Yertaş Patlayıcı Maddeler olmuştu. Sakarya’da yaşanan patlama ise 11 yılda 4’üncü büyük patlama olarak kayıtlara geçti.

“Fabrika denetimsiz”

Korkunç patlamanın ardından uzmanlardan da çok kritik uyarılar geldi. Havaya yayılan dumanla ilgili konuşan Dr. Alp Sirman “Havada yüksek oranda zehirli kanserojen gaz olabilir. Meteoroloji, rüzgara göre uyarı yapmalı” dedi. Fabrikanın denetimsiz olduğunu ve her yıl patlamalar yaşandığını belirten Sirman” Sanayi sitesinde bu kadar patlayıcı depolanmamalı” diye konuştu. Sirman, patlama sonucu ortaya çıkan renk ve pırıltı veren kimyasalların dumanı de ilgili de “Yakın yerleşim bölgelerinin boşaltılması gerekebilir. Havada yüksek oranda kanserojen gaz olabilir” uyarısı yaptı.