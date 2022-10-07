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7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Bu ne yaman çelişki?

07 Ekim 2022, Cuma 01:32
“BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BİZ KALDIRDIK” DİYE ÖVÜNEN İKTİDAR, SANSÜR KANUNUYLA HERKESİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYOR.

İdeolojik devlet anlayışı aşılmadan...

DEVA Partisi lideri Babacan: “İktidar ‘Başörtüsü yasağını biz kaldırdık' diyor, ama sansür yasasını Meclise sunuyor. İdeolojik devlet anlayışını aşamadığımız sürece bu nöbetleşe zorbalık devam eder. İktidar illa kavga edecekse 28 Şubat alkışçıları Bahçeli ve Perinçek’le etsin.”

Sansür yasası bir muhalif avıdır

DP Sözcüsü Çevik: “Sansür yasası bir muhalif avı. Onlar serbest bölgede istediklerini yapacak, ama muhalefete gelince demokrasinin kılıcı gibi boynumuzda asılı olacak. Tüm Demokratları bu yasaya karşı durmaya, gerekirse 24 saat nöbet tutmaya davet ediyoruz.”

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Bu ne yaman çelişki?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarı eleştirerek “Başörtüsü yasağını kaldırmakla övündüğünüz gün sansür yasasını millete dayatıyorsunuz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Babacan, “Türkiye’de başörtüsü yasayla yasaklanmadı. Olan biten, keyfi bir zulümdü. Bir dayatmaydı. Aynı zamanda başörtüsü, bu keyfi dayatmayla yüzleşilerek serbestleşmedi. Aksine başörtüsü üstündeki baskıyı kaldıran iktidar, başka yaşam tarzlarını ötekileştirdi. İşte bugün “Başörtüsü yasağını biz kaldırdık” diyor ama sansür yasasını getiriyor. Ya sen özgürlükten yanaysan, her alanda özgürlükten yana ol. İdeolojik devlet anlayışını aşıp, eşit vatandaşlığı kazanamadığımız müddetçe nöbetleşe zorbalık devam eder. Tüm kazanımlar eksik kalır” dedi.

 

Demokratik bir zihniyet sorunları çözebilir

“Biz bu meseleyi sahici, onarıcı bir yaklaşımla ele almak zorundayız” diyen Babacan şunları söyledi: “Geçmiş kavgasına tutuşmanın, “Sen şunu dedin, öteki bunu yaptı” kavgasının bu ülkeye hiçbir yarar sağlamadığını ve sağlamayacağını gayet iyi biliyoruz. İktidar illa birileriyle, geçmişle kavga edecekse dönsün 28 Şubat alkışçıları olan Perinçek’le ve Bahçeli’ye kavga etsin önce. Geçmişten beri yaşanan mağduriyetler sadece yasalarla düzelmez. Bu ülkede kırılmış kalpleri, çiğnenmiş hakları, ayaklar altına alınmış hukuku ancak birlikte duran onarıcı bir demokratlık çözebilir. Kimsenin hakkının, hukukunun, malının, mülkünün çiğnenmemesi için ancak demokratik zihniyet bu sorunları çözebilir. İnsan haklarının iktidar değişimlerinden etkilenmediği ülke olursak çözeriz.”

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Bu yasa bir muhalif avı

TBMM’de görüşülen ve ilk iki maddesi geçen sansür yasası hakkında yorumda bulunan Demokrat Parti Doç. Dr. Neslihan Çevik, “Bu yasa bir muhalif avıdır! Demokrat Parti olarak “nasılsa seçimler yaklaştı” demeden tüm Demokratları bu yasaya karşı durmaya, gerekirse 24 saat nöbet tutmaya davet ediyoruz. Halkımızı da bu tatlı görüntüsündeki zehre karşı uyarıyoruz” dedi. Dezenformasyon” yasasının aslında Sosyal Medya Sansür Yasası” olduğunu söyleyen Çevik, “Elbette ki ülkemizin sosyal medya yasasına ihtiyacı olduğu açık ve net bir gerçekliktir. Ancak iktidarın bu yasa teklifi çok tatlı görünümde bir zehirdir. Milletimiz çok haklı olarak sosyal medyada yapılan linçlerden ve nefret söylemlerinden usanmıştır. AKP iktidarı da bu haklı tepkiyi sömürerek, fırsattan istifade etmiş ve bir sansür teklifi oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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