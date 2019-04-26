Çanakkale'deki Anzak törenlerine saldırı hazırlığı yapan IŞİD'li terörist yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasında düzenlenen Birinci Dünya Savaşı anma törenlerine saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen bir şüpheli yakalandı.

Polis, yüzlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı'nın da katıldığı "Şafak Ayini" adlı törenlere yönelik saldırı hazırlığında olduğundan şüphelendikleri Suriye vatandaşı bir IŞİD üyesini Tekirdağ'da gözaltına aldıklarını duyurdu. Gelibolu'da her yıl yapılan Birinci Dünya Savaşı törenlerinde yüzlerce Avusturalyalı ve Yeni Zelandalı savaşta hayatını kaybeden askerlerini (Anzak) anmak için bir araya geliyor. Zanlının amacının Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarının intikamını almak olduğu sanılıyor. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik düzenlenen saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 455

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.