Cezaevlerinde korona bilgileri gizleniyor

Koronavirüsü salgınının başladığı tarihten beri cezaevlerinde kaç mahpusun hastalığa yakalandığı, kaçının virüsten öldüğü açıklanmıyor.

Avukat Sümeyra Bulduk, Bakırköy Cezaevi’nde bir koğuşun tamamen virüse yakalandığı bilgisini verdi. Silivri Cezaevi’nde de test sonuçları kendileriyle paylaşılmadan herkese ilâç kullanma zorunluluğu getirildi. gazeteduvar’ın haberine göre, Avukat Sümeyra Bulduk, Bakırköy Cezaevi’nde müvekkili Fatma Saadet Yılmazer’in de tutuklu bulunduğu B4 koğuşunun tamamının koronavirüsüne yakalandığını, mahpusların yataktan dahi kalkamadıklarını, yüksek ateşleri olmasına rağmen test yapılmadığını ve revire dahi çıkarılmadığını ailelerden öğrendiklerini belirtti. Bulduk, şikâyetlerin başladığı andan itibaren mahpusların cezaevi yönetimine yazdıkları dilekçelere de henüz cevap verilmediğini de aktardı.

SİLİVRİ’DE TEST SONUCU AÇIKLANMIYOR

Koronavirüsü haberlerinin geldiği başka bir cezaevi ise Silivri Cezaevi. Buradan ailelerine ulaşan mahpuslar, korona testi yaptırdıklarını, ancak testin sonuçlarının kendilerine iletilmediğini aktardı. Ayrıca mahpuslar, bir koğuşta bulunan bütün mahpuslara test sonucu bildirilmeden kendilerine Favipiravir ilacı verildiğini ve bu ilacın kullanımının zorunlu tutulduğunu söyledi.