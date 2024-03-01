Çorlu davasında yine karar çıkmadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin karar çıkması beklenen dava duruşması Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma bir kez daha ertelendi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan’da görülecek. Artı Gerçek’in haberine göre karar çıkmamasına tepki gösteren duruşma salonundaki müştekiler, mahkeme heyetinin erteleme kararını alkışlarla ve yuhalamalarla protesto etti. Haber Merkezi

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