Deprem sonrası verilen sözler tutulmadı

6 Şubat 2023’teki depremlerin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Depremde 11 il etkilenirken merkez üssü olan Maraş adeta yerle bir oldu. Barınma hâlâ bir sorunken iş yeri sahipleri de depremden sonra ‘normal’ düzenlerine geçememekten ve verilen sözlerin tutulmamasından şikayetçi.

Depremde yıkılan binaların enkazı özel firmalar tarafından kaldırılırken, malzemeleri enkazda kalan kuyumcular, mallarını geri alamadı. Bu nedenle büyük zarar yaşayan kuyumcu esnafı, mallarının karşılığında kendilerine destek verileceğine dair verilen sözlerin henüz yerine getirilmemesi ve imalat yerlerinin şehir merkezinde olmasının yasaklanması nedeniyle zor günler geçiriyor. Oniki Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde kuyumculuk mesleğini sürdürme uğraşında olan Mehmet Emlik, bölgeyi depremden sonra boşaltmak zorunda kalan yüzlerce esnaftan biri. Emlik “Her şey gül gülistanlık gösteriliyor ama insanlar çok büyük zorluk çekiyor. Van depreminde hükümet, 4 ya da 7 yıl boyunca vergi almamıştı. Hatay, Adıyaman büyük kayıplar ve yıkım yaşadı. Lütfen depremi unutmayalım ve yaşadıklarımızı unutmayalım” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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