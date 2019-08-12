DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ MÜSLÜMANLAR KURBAN BAYRAMI NAMAZI İÇİN CAMİLERİ DOLDURDU. YAPILAN BÜTÜN DUALARDA İNSANLIK İÇİN BARIŞ VE HUZUR TEMENNİ EDİLDİ.

BARIŞIN DEVAMI İÇİN DUA

TİFLİS’TEKİ Cuma Camisi’nde Kurban Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, dünyada barışın sürdürülmesi için dua ettiklerini ifade ifade edip şöyle dedi: “Allahsız bir ömür, Kur’ansız bir hayat, İslamsız bir yaşayış, Peygambersiz bir yolun sonu perişanlıktır.”

KURBANLARIMIZ KABUL OLSUN

KAZAKİSTAN Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz da, “Bayram günlerinde, akrabalar birbirlerine iyi dileklerini iletiyor, bu nedenle herkese huzur ve iyilik diliyorum. Müslüman bugün Allah’a kurban keserek iyi niyetini bildiriyor. Allah, dualarınızı ve kurbanlarınızı kabul etsin” dedi.

HUZURLU GÜNLER İÇİN DUA

Irak’ın Kerkük şehrindeki Büyük Nur Camisini dolduran vatandaşlar, Kerkük, Irak ve İslam dünyasının huzur, barış ve istikrarı için dua etti. İmam Şeyh Kasım Abdullah yaptığı duada, Irak ve Orta Doğu’nun bir an önce barışa kavuşmasını Allah’tan diledi. Vatandaşlar da huzurlu günlerin devam etmesi için dua etti.

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Dillerde aynı dua

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Yapılan bütün dualarda insanlık için barış ve huzur temenni edildi.

Kurban Bayramı namazı için camileri dolduran dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar dualarında insanlık için barış ve huzur temenni etti. Tiflis’deki Cuma Camisi’nde Kurban Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, dünyada barışın sürdürülmesi için dua ettiklerini ifade ifade edip şöyle dedi: “Allahsız bir ömür, Kur’ansız bir hayat, İslamsız bir yaşayış, Peygambersiz bir yolun sonu perişanlıktır.”

Putin: Kurban Bayramı merhameti güçlendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayınlanan tebrik mesajında, Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için en değerli bayramlardan biri olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı’nın sevgi, nezaket ve merhamet gibi sonsuz değerleri güçlendirdiğini belirten Putin, “Rusya’da yaşayan Müslümanlar, atalarından kalan manevi zenginliği el üstünde tutarak, bu mirası genç nesillere aktarıp tarihe, geleneklerine ve adetlerine saygı duymayı öğretiyorlar” ifadesini kullandı. Moskova - aa

Caddelere taştı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Müslümanlar, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Moskova Merkez Camisi’nde bayram namazı öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Camiye çıkan bütün sokaklar bayram namazı için trafiğe kapatıldı. Camiye gelenlere metal dedektörle detaylı üst araması yapıldı. Camilere sığmayan 100 binden fazla Müslüman, bayram namazını sokaklarda kıldı. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, namaz öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkede yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutlayan mesajını okudu. Sputnik’in haberine göre, yaklaşık 20 milyon Müslüman’ın yaşadığı Rusya’da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

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Hacılar şeytan taşladı

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat Vakfesi’nin ardından önceki akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife’ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası’nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Gece yarısından itibaren Cemerat’taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe cemresi”ne 7 taş attı. Daha sonra Kabe’ye giderek ziyaret tavafı ve sa’yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye’den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dâhil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kâbe’de kıldı. Mekke - aa

Kurbanlarımız kabul olsun

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz da, “Bayram günlerinde, akrabalar birbirlerine iyi dileklerini iletiyor, bu nedenle herkese huzur ve iyilik diliyorum. Müslümanlar bugün Allah’a kurban keserek iyi niyetini bildiriyor. Allah, dualarınızı ve kurbanlarınızı kabul etsin” dedi.

Sağduyulu olalım

Almanya’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı’nı coşkuyla kutluyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Moabit semtinde bulunan Ayasofya Camisi başta olmak üzere başkentteki camilere akın ederek, saf tuttu. Cami imamı Temel Balta okuduğu hutbede, Kurban Bayramı’nın Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmasını diledi. Bayramda uzaklarda bulunan yakınların aranması gerektiğini vurgulayan Balta, “Dünyadaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim” dedi. Namazın ardından Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Almanya’nın Köln kentinde de Müslümanlar, başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi ile diğer camileri doldurdu. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Avrupa’da camilere yönelik saldırılara işaret ederek, “Bizler her ne olursa olsun sağduyu ile hareket etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Berlin - aa

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hala Sultan ve diğer camiler, bayram namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bayram namazı, okunan teşrik tekbirleri, hutbe ve duaların ardından Müslümanlar, Hala Sultan Cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.

Mısır

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Amr bin As, El-Ezher, El-Huseyin başta olmak üzere bayram namazı için camileri ve meydanları dolduran milyonlarca Mısırlı, yoğun güvenlik önlemleri altında saf tuttu.

Sudan

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Senhuri Camisi’nde çeşitli milletlerden Müslümanlar birlikte saf tuttu. Namaz sonrası getirilen teşrik tekbirleri, verilen hutbe ve yapılan duaların ardından Müslümanlar bayramlaştı.

İtalyan futbol kulüpleri bayramı kutladı

İtalya’nın farklı kentlerinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı dolayısıyla bulundukları kentlerde bayram namazını eda etti. Ülkenin özellikle kuzeydeki kentlerinde yoğun olarak yaşayan Türk toplumu da sabah saatlerinde bayram namazında bir araya geldi. Başkent Roma, Napoli başta olmak üzere pek çok kentteki Müslümanlar bayram namazı kıldı. Öte yandan, İtalya Serie A takımlarından Inter, Roma, Milan ve Juventus da sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından İngilizce olarak İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan görseller paylaştı. Roma - aa

Bayram huzur, barış ve istikrar getirsin

Irak’ın Kerkük şehrindeki Büyük Nur Camisini dolduran vatandaşlar, Kerkük, Irak ve İslam dünyasının huzur, barış ve istikrarı için dua etti. İmam Şeyh Kasım Abdullah yaptığı duada, Irak ve Orta Doğu’nun bir an önce barışa kavuşmasını Allah’tan diledi. Vatandaşlar da huzurlu günlerin devam etmesi için dua etti. Kerkük - aa