"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki

24 Temmuz 2020, Cuma 00:19
Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, "Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'nın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybettiğini bildirdi. 

Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Fransa, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Libya bağlamında ise Fransa'dan, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan meşru hükümet ile 1 yıldan fazla süredir başkenti ele geçirerek meşru hükümeti devirmeye çalışan saldırgan arasında bir ayrım yapabilmesinin beklendiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya'da darbecileri, Suriye'de teröristleri, Doğu Akdeniz'de ise 'buranın tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır."

Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığın her adımın, uluslararası hukuk temelinde, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflediğinin altını çizerek "Türkiye, bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve iş birliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir." ifadesini kullandı. 

AA

Okunma Sayısı: 888
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bildirici sorularımızı cevaplandırdı: Demokrasi gazetecilerin oksijenidir

    Karar doğru, istismar yanlış

    Uzmanlar endişeli

    Çalışan ve emekliye pandemi zammı verilsin

    Reisçi rejimin demokrasiye benzer bir tarafı yok

    7 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durum?

    Küresel salgının son 24 saati

    Koca: Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında

    Salgının merkezi ABD'de ölü sayısı 150 bine yaklaştı

    'Ayder Yaylası'nın yazı ve kışı ayrı güzel'

    TBMM'de gündem tartışmalı sosyal medya düzenlemesi

    Güneydoğu kavruluyor

    Polonya'da 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hazırlıkları

    "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu"

    Bir orman yangını da Çanakkale'de

    MSB'den Yunanistan'a sert tepki

    Küresel salgın kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ibadet coşkusu artarak devam ediyor

    Lübnan: İsrail son 2 günde 29 kez hava sahamızı ihlal etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar doğru, istismar yanlış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Ayasofya’nın açılışını yeniden okumak...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya haklı çıkıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhabbet ve uhuvvet zedeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban kimlere vaciptir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şeyi Allah rızası için yap
    M. Said ZEKİ

    Bayramı bekle(me)yenler!
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı’na hazırlanırken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.