Ekonomi politikaları krizi derinleştirdi

Türkiye’de ikinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ekonomide ağır kayıplar yaşanıyor.

Bu iki yılda en ağır tahribat ekonomide kendini gösterdi. İşsizlik ve bütçe açığı tarihi seviyelere ulaştı. Milli gelirdeki kayıp ise 125 milyar doları aştı. Dolar kurundan enflasyona, işsizlikten bütçe açığına kadar pek çok makro ve mikro göstergede oluşan olumsuz tablo dikkat çekiyor. Yeni sisteme geçilen Temmuz 2018’de ortalama 4,73 TL’den işlem gören dolar kuru, küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki bozulmanın da etkisi ile bugün 6,85 seviyelerinde işlem görüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki kamu harcamaları da rekor düzeye geldi. Ekonomideki kötü gidiş, milli geliri de eritiyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye’nin yakın geleceği açısından alarm verdiğini dile getirerek, “Son 15 yılda dış borca dayalı kalkınma ve büyümenin, ithalata dayalı bir yapının kurulması Türkiye’de yalancı bir zenginlik yarattı. Ancak son iki yıldaki gelişimeler ile birlikte ekonomi tam bir darboğazın içine düştü” diye konuşuyor.