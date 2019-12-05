Emekçiye yapılan bir zulüm

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret görüşmelerinin başladığını hatırlatan Karamollaoğlu, asgari ücretin her dönemde açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesine üzüldüklerini dile getirdi. Karamollaoğlu, bu durumun hükümetin ailelerin geçim derdiyle hiç ilgilenmediği anlamına geldiğini söyleyerek, “İsrafı dert edinmeyen bir hükümetin asgari ücretin biraz yükseltilmesini dert etmesi kadar garabet olmaz. Bu zannediyorum ki çalışan insana yapılan bir zulümdür. Emeğe, emekçiye yapılan bir zulümdür. Asgari ücretin normal şartlarda yoksulluk sınırında olması gerekir” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun da uzun süredir gündemde olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, hükümetin tutumunun konuya ilişkin herhangi bir tedbir almaya ihtiyaç duymadığı anlamına geldiğini belirtti.