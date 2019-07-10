Erdoğan'dan Babacan'a: Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Bosna Hersek'ten dönüşünde gazetecilere Ali Babacan ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Ali Babacan'a ile 23 Haziran seçimleri öncesi gerçekleşen görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Erdoğan "Partimizden bu şekilde ayrılanlar daha önce de olmuştu. Hatta grup kuracak milletvekiliyle ayrılanlar olmuştu. Bu isimler kimlerdi diye sorsam acaba hatırlar mısınız?" ifadesinde bulundu.

"Ümmeti parçalamaya hakkınız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiden ayrılma kararı alan Babacan'a "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dediğini belirtti.

Erdoğan, bir sonraki genel seçimlere 4 sene olduğunun altını çizerek, Babacan'a parti kurmak için 'Fazla da geç kalmaması' tavsiyesinde bulunduğunu duyurdu.

"Faiz konusunda hiç anlaşamadık"

Ali Babacan ile faiz konusunda hiçbir zaman anlaşamadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizin bizden ne denli götürüsü olduğunu hep kendilerine söylemişimdir. Uyulduğu zaman enflasyon nerelere kadar inmiştir. 4.6’ya kadar faiz düştü, enflasyon da 7 civarındaydı. Hatırlayın ondan sonra bize hemen ciddi darbe olayı yapıldı. Bu darbe olayında da bir anda Taksim Gezi olaylarını yaşadık ve faizde, enflasyonda çift haneli rakamlara çıkmış olduk. Burada arkadaşlarımızın duruşları ciddi sıkıntılar oluşturdu." şeklinde konuştu.

"Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?"

Erdoğan, Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında "Kırgınlığınız var mı?" sorusunda ise "Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?" şeklinde yanıt verdi.

Abdullah Gül için "Cumhurbaşkanlığı sonrası partisine üye dahi olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır." sözleriyle eleştirdi.