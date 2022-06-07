Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hain, alçak, nankör, kanalizasyon çukurunda debeleniyorlar, edepsiz kadın” gibi sözleri 2011 yılından itibaren kullanmaya başladığını ve giderek dozunu artırdığına işaret ederek, “Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatının ön planda olduğu konuşmalarında bile daima gergin, sinirli, sürekli muhalefete ağır sözlerle hücum ediyor” dedi.

Erdoğan’ın “Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir” sözlerine dikkat çeken Akyol, “Erdoğan Türkiye değildir, Türkiye’nin, anayasal şartları belli ve süresi cumhurbaşkanıdır. Kendisini Türkiye görmek muhalefete hain diye bakmasına yol açıyor… Siyaset biliminde buna “hubris sondromu” deniliyor, kibir demek… Uzun süre yüksek makamlarda bulunmanın, güç kudret sahibi olmanın yarattığı duygu...” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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