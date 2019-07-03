Ezici çoğunluk tarafsızlık ister

Siyasi partilerin haftalık grup toplantılarında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları ön plana çıktı.

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen işlemeye başlamasının birinci yıl dönümü ile siyasi gündemin ilk sıralarına yükselen konu, TBMM’de grubu bulunan muhalefet partilerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) grup toplantılarında ağırlıklı olarak işlendi. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı referandum çağrısını yineledi. “Taraflı cumhurbaşkanı olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “İki takım futbol maçı yapacaklar, maçı tarafsız hakem yönetir. Bir bakıyorsunuz ‘Tarafsız hakem yönetmesin, bizim takımın kaptanı yönetecek’ deniliyor. Bu maç adil, adaletli bir maç olabilir mi?” sorusunu yöneltti. Türkiye’de halkın talebinin tarafsız cumhurbaşkanlığından yana olduğunu savunan CHP lideri, “İnanmıyorsan referandum yapalım, vatandaşa soralım (…) Emin olun ezici çoğunluk tarafsız olsun çıkacak” dedi.

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