Faili meçhul kaldı

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 19 sanığın, 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandığı davada, iki İranlı maktule ilişkin dosyanın Ağar ve Yıldırım’ın dahil olduğu 7 sanık yönünden ayrılması kararlaştırıldı.

Ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki dava düşürülürken, Ağar’ın da arasında bulunduğu bütün sanıkların diğer faili meçhul cinayetlere ilişkin suçlamalardan beraatlerine hükmedildi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın ifadelerinde geçen hususların doğrudan veya dolaylı olarak doğrulanmadığını, objektif delillere rastlanmadığını, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığını ifade etti. Dâvâ Namık Erdoğan, Abdulmecit Baskın, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan, Faik Candan cinayetlerini kapsıyor. AA

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