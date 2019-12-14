"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Faili meçhul kaldı

14 Aralık 2019, Cumartesi 00:10
Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 19 sanığın, 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandığı davada, iki İranlı maktule ilişkin dosyanın Ağar ve Yıldırım’ın dahil olduğu 7 sanık yönünden ayrılması kararlaştırıldı.

Ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki dava düşürülürken, Ağar’ın da arasında bulunduğu bütün sanıkların diğer faili meçhul cinayetlere ilişkin suçlamalardan beraatlerine hükmedildi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın ifadelerinde geçen hususların doğrudan veya dolaylı olarak doğrulanmadığını, objektif delillere rastlanmadığını, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığını ifade etti. Dâvâ Namık Erdoğan, Abdulmecit Baskın, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan, Faik Candan cinayetlerini kapsıyor.

AA

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bedeli millet ödüyor

    İslâm ülkelerinde “insanî durum” kritik

    Basına uygulanan baskılar kabul edilemez

    Şirketler borçlu, yatırım yok

    TRT, 2018 yılını 92 milyon zararla kapattı!

    Artık deniz bitti

    Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin yeni gelişme

    Propolis hakkında bunları biliyor muydunuz?

    Emekli olacak imamlarının köyden ayrılmaması için bunu yaptılar

    Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında 12. gün

    İngiltere'deki tarihi seçim ve sonrasında yaşananlar

    Tebbun Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı oldu

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Pozisyonumuz değişmemiştir

    Milletvekili desteği veririz

    Gelecek Partisi açıklandı

    Dindar nesil nasıl yetiştirilir?

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Başakşehir Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükseldi

    Kendileri beka sorunu oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kibir batırıyor
    Ahmet BATTAL

    Tahterevalli mi oynuyoruz?
    Genel

    Bedeli millet ödüyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fazilet Kırmızı

    Konuşma adâbı
    Genel

    Siyaset yargıdan elini çekmeli
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istikbali de tenvir edebilir
    Cevher İLHAN

    Libya’da kargaşa fitnesi
    Rüstem GARZANLI

    İki Mesnevî, iki şahsiyet
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya manevî yangınları söndürmeye koşuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.