Gazetecilik suç olmasın

Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 78. Yılında üyelerinin ve basın meslek örgütü temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar konuşmasında, “Biz TGC olarak kurulduğumuz günden beri bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışıyla çalışmayı sürdürüyoruz. Gazetecilerin görevlerini hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde yapabilir olmasını amaçlıyoruz. Gazetecilerin yurttaşlara haberlerini engelsiz ulaştırabilmeleri için çalışıyoruz. Cezaevinde gazeteci olmasın istiyoruz. Gazetecinin suçlu, haberin suç olarak görülmesini istemiyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunmasını, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesini istiyoruz. Biz çizgimizden hiç ayrılmadan TGC’nin 78 yıldır sahip olduğu işlevini sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar gelen tüm yönetimlerin bize teslim ettiği bayrağı, en iyi şekilde taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Ankara - Anka

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