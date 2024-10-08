‘FİLİSTİN İÇİN 1000 GENÇ’ GRUBUNUN ŞİŞHANE’DE ‘TİCARET BİTMEDİ GEMİLER GİDİYOR’ DİYEREK İSTANBUL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ’NE YÜRÜMELERİ ENGELLENDİ.

İsrail’in katliamları bir yıldır sürerken dünyanın bir çok bölgesinde katliam bir yıldır devam ettiği için protestolar düzenlendi.

‘Filistin için 1000 Genç’ grubu Şişhane Tünel Meydanı’nda Aksa Tufanı’nın birinci yıl dönümünde ‘ticaret bitmedi gemiler gidiyor’ diyerek İstanbul Ticaret Müdürlüğü’ne yürümek için eylem yapıldı. Polis eylem alanına kurduğu barikatla protestocuların yürümesini engelledi. Tünel Meydanı’nda toplanan grup üyelerinden Ünsal Uslu grup adına ilk açıklamayı yaparak ‘Biz bu engellemeleri kabul etmiyoruz, İl Ticaret Müdürlüğü önüne gidip sözümüzü söyleyeceğiz’ dedi. ‘Yaptığınız eylem yasal değil’ diyen polis karşısında eylemciler ‘Gençleri Değil Ticareti Engelle’ sloganı atarak alanı terk etmedi. Karar’ın haberine göre grup üyeleri adına konuşan Zeynep Uçar, eylemlerini burada bitireceklerini duyururken İsrail’e lanet okuyan, ticaret bitti derken gemilerle petrol ve ticari malları limanlardan taşıyan iktidarın karşısına her fırsatta çıkacaklarını ve vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi