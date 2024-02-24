Gri listeden çıkamadık

Kara paranın aklanması mücadelesinde yapması gereken ödevleri yapmayınca “gri liste”ye alınan Türkiye, önceki gün yapılan toplantıda da gri listeden çıkarılmadı.

Artı Gerçek’in haberine göre Kara Paranın Aklanmasında Uluslararası Mali Eylem Görev Grubunun (FATF) toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda, Bardabos gibi ülkeler ise gri listeden çıkarıldı. Hükümetin seçim sonrası uygulayacağı ekonomik politikaları belirleyecek kararla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “FATF ekibi tarafından Türkiye’ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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