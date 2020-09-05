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5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Gündem 15 Temmuz bağışları: O paralar nasıl kullanılacak?

05 Eylül 2020, Cumartesi 22:57
Bir süredir 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için yurttaşlardan toplanan bağışların akıbetini soran CHP’li Murat Emir, bu bağışların dağıtılması için kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı’nın yöneticileriyle buluştu.

338 milyon toplandı, 14.9 milyon dağıtıldı

Yöneticiler, Murat Emir’e 338 milyon liranın sadece 14,9 milyon lirasının dağıtıldığını söyledi. Murat Emir, “Dağıtılan miktar, biriken faiz gelirinin yarısı bile değil” dedi. İktidara çağrıda bulunan Emir, “15 Temmuz şehitleri ile gazi yakınlarına bağış yapanlar, bu paraların nasıl değerlendirildiğini açık bir şekilde takip etmek istiyor. Bizim de vakıftan beklentimiz şeffaf bir şekilde bu sürecin yönetilmesi. Buradaki paraların her kuruşuna özen gösterilmesi lazım. Halen 300 milyon liranın üzerinde para dağıtılmayı bekliyor. Sizden daha şeffaf, daha açık, yönetim kurulu kararlarının kamuoyuyla paylaşıldığı bir süreç talep ediyoruz.”

 

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O paralar nasıl kullanılacak?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan paraların akıbetini soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. 

Gürer, adlarına açılan kampanyada toplanan paraların kendilerine verilmediğini iddia eden 15 Temmuz gazileri ve şehitlerinin yakınlarının iddialarını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer, önergesinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un, “15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “330 milyon liranın nasıl kullanılacağı konusunda bir düşünceniz var mıdır? “ sorusunu yöneltti. Selçuk, toplanan 338 milyon 933 bin TL’den, 29 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 bin 734 gazi ve 251 şehit yakınına 1000’er TL olmak üzere 4 seferde toplamda 11 milyon 932 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti. 

Ankara – Recep Gören 

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