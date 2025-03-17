Hafız Ali Ergün Ağabey yâd edildi

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman'ın talebelerinden Hafız Ali Ergün Ağabey samimiyetiyle temayüz etmiş ve hayatını iman hakikatleri uğruna feda etmiş nurlu bir şehittir.

Hafız Ali Ergün, Risale-i Nur hizmetini 1930 yılında tanımıştı. O zamanlar Risalelerin yeni telif edilmeye başlandığı tarih olduğu için “Saff-ı evvel” talebeler arasına girmiştir. 1944 yılında, 46 yaşındayken, Bediüzzaman’ın da mahkûm bulunduğu Denizli Hapsi’nde vefat edene kadar yapmaya muvaffak olduğu hizmetler ve sahip olduğu üstün özelliklere bizzat Bediüzzaman tarafından Risale-i Nur’da yer verilmiştir.

Teksir (eserleri el ile çoğaltma) hizmetinin yanında Hafız Ali Ağabey Risalelerde adı en çok zikredilen talebelerden birisidir. Kendisinin Bediüzzaman ve eserleri hakkında yazdığı mektuplara sıklıkla eserlerde yer verilir. Fihrist Risalesi’nde Bediüzzaman’ın tasvibiyle pek çok kısmı yazmıştır. Bu da Risale-i Nur’un künhüne vakıf olduğuna kuvvetli bir delildir.

Hafız Ali Ergün (Hafız Ali Ağabey) 17 Mart 1944’de vefat etmiş ve dualarla defnedilmiştir. Vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz.



M. İSMAİL TEZER - İSTANBUL / YENİ ASYA