Hukuksuzluğa son verilsin

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü, gazetecilerin basın kartı almasını zorlaştıran yönetmeliğe karşı açtıkları dâvâ sürecinde yaşananlar sebebiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u eleştirdi.

Güleryüzlü, şunları söyledi: “Yaşanan yargılama sürecinde karşı karşıya kaldığımız en büyük sorun, aslında bir hukuk süreci değil de karşıdaki anlayışın basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına, halkın sözü, sorgulaması olan mesleğe karşı tutumlarının deşifresidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın başında bulunan Fahrettin Altun, ne yazık ki bunu bir kan dâvâsına çevirmiştir. Israrla, hukuksuzlukla, arkadan dolanarak, hile yaparak bir şekilde kendi gazetecilerini yaratma çabasına girdi. Dâvâmız devam ediyor. En son aşamaya kadar taşıyacağız. (…) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ısrar ettiği bu hukuksuzluğa son verileceğini umut ediyoruz, hatta eminiz.”

Ankara - Anka