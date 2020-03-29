"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

İçişleri Bakanlığı'ndan ''taksi'' genelgesi

29 Mart 2020, Pazar 20:48
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ilin valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması olduğuna dikkati çekildi.

Genelgede, virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğu vurgulandı. Sosyal izolasyonun sağlanmadığı hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin arttığına değinilen genelgede, bunun da vatandaşların hayatlarını kaybetme riskiyle toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine işaret edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"30 Mart Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Birinci gün olan 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den 30 Mart pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. 

Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek."

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da koronavirüs bu şekilde yayıldı

    İtalya'da son 3 günün en düşük ölüm sayısı

    İçişleri Bakanlığı'ndan ''taksi'' genelgesi

    8 ilde 11 köy ve 2 mahalle karantinaya alındı

    Dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

    Türkiye'deki vefat sayısı 131'e yükseldi, 105 kişi de iyileşti

    İtalya'da 102 yaşındaki "Lina Nine" da iyileşti

    İstanbul'un giriş çıkışlarında sağlık kontrolü yapılıyor

    Sivas'ta 5 köy karantinaya alındı

    DSÖ açıkladı: Virüs hava yoluyla bulaşmıyor

    Trump'tan karantina konusunda geri adım

    Ankara Valiliği'nden yeni önlemler

    Çin'den ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı

    Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme' dönemi

    'Kamplardaki mülteciler güvenli bir yere alınsın'

    Norveç, virüse karşı deneysel tedaviye başladı

    Güney Kore'deki koronavirüs hastalarının yarıdan fazlası iyileşti

    Umrecilerin karantina süresi sona eriyor

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şaşmaz pusula
    Genel

    2009’dan daha kötüsü geliyor
    Abdurrahman AYDIN

    Çıkarcı dindarlık ve tüccar kulluğu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rüya Hac’da sükût etti
    Risale-i Nur'dan

    Duaların kabulünde mühim bir vesile
    Hasan ŞEN

    Korona korkusu
    Adnan NACİR

    Coronaldo ve Corhona Gencebay
    Genel

    Bilanço ağırlaşıyor
    Genel

    '48 saat hiç çıkmayın'
    Mehmet KARA

    Demokrasinin virüsü darbedir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.