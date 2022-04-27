İhlallerde durum çok daha vahim

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Anayasa Hukukçusu Doç. Dr. Ozan Ergül, Anayasa Mahkemesi kurulduğu günden bu yana toplam başvuruların yüzde 86’sı yani 267 bin 610 bireysel başvuruyu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

İhlal başvuruları AYM’yi bunalttı

Gazete Duvar’ın haberine göre Ergül, reddedilen bazı başvuruları incelediğini vurgulayarak, “Durumun çok daha vahim olduğunu, çok daha fazla hak ihlali olduğunu, o başvurulardan çok daha fazla hak ihlali kararı çıkması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Göztepe’ye göre ise Anayasa Mahkemesi’nin iş yükünün azaltılmasının basit bir çözümü bulunmuyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Anayasa Hukukçusu Doç. Dr. Ersoy Kontacı’ya göre AYM’nin üzerindeki iş yükü, Türkiye’deki yargının sorunlarının bir yansıması.