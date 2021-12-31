İnsanlar fikirlerini hürce söyleyebilmeli

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici medya temsilcileriyle bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yaptı.

MEHMET KARA - ANKARA

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2021 yılının en önemli olaylarının Kovid salgını ve ekonomik kriz olduğunu belirterek, “2021 yılında ekonomik kriz ve dövizdeki dalgalanmalar milletin canını yaktı” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş ve Kavala dâvâlarını ayrı tuttuğunu da söyleyen Mustafa Destici, “Terör ve şiddetten bahsetmediği südece bütün fikir ve düşüncelerden dolayı hassas davranılmalı. İnsanlar özgürce fikir ve düşüncelerini söyleyebilmelidir. Söz konusu inanç, söz ve düşence olunca ince eleyip sık dokunulmalı” dedi. Emeklilikte Yaşa takılanlar konusunda da görüşlerini açıklayan Destici, “EYT’liler haksızlık yapıldı. Hak kayıplarını yaşanıyor. Maçın ortasında kural değiştirilmiştir. Bu mağduriyet giderilmelidir. 5 milyon EYT’li var. Kanun çıksa bir milyon kişi emekli oluyor. Bu d devlete büyük yük getirmez” şeklinde konuştu.