İSRAİL’İN FİLİSTİN’DEKİ YERLEŞİM İNŞAATLARINI “YASA DIŞI” OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇEN ABD YÖNETİMİNE AB’DEN DE, AMERİKA’NIN KENDİ İÇİNDEN DE YOĞUN TEPKİ VAR.

AB:yerleşimlere son verilmeli

AB: “İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumumuz değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar veriyor. Durdurulmalı.”

Kongre üyesi: Herkes sesini yükseltsin

ABD başkan seçiminin aday adayı Senatör Sanders: “Trump bir kez daha diplomasiyi baltalıyor.” Kongre üyesi İlhan Omar: “Yerleşimler uluslararası hukuku ve Filistin’in haklarını ihlal ediyor. Barış ihtimaline inanan herkes sesini yükseltmeli.”

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İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

Trump yönetimi “ABD’nin Batı Şeria’daki yerleşimlerin uluslar arası hukuka aykırı olmadığı” açıklamasına karşı, Avrupa Birliği’nden tepki geldi. AB, “İsrail’in yerleşim birimleri uluslar arası hukuk uyarınca yasa dışıdır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, “Trump yönetimi olarak, ABD’nin artık Batı Şeria’daki yerleşimlerin uluslar arası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum” dedi. Washington - aa

AB, İsrail’e ‘faaliyetlerini sonlandır’ çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’nin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Mogherini, AB’nin İsrail’in işgalci güç yükümlülükleri çerçevesinde tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması için çağrıda bulunduğunu belirtti. Mogherini, “AB’nin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslar arası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir.” ifadesini kullandı. AB’nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Mogherini, bunun iki tarafın da meşrû taleplerini karşılayacak tek gerçekçi çözüm olduğunu vurguladı.

ABD’li isimlerden Trump yönetiminin kararına tepki

ABD’li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, “İşgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleri yasa dışıdır. Bu uluslar arası hukukta ve birçok Birleşmiş Milletler kararında açıkça belirtilmiştir. Donald Trump, bir kez daha ABD’yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır.” ifadelerini kullandı. Ilhan Omar da, söz konusu karara ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında, “Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuku, ABD’nin on yıllardır süregelen dış politikasını ve Filistin halkınının insan haklarını ihlâl etmektedir. Barış ihtimaline inanan herkes şu anda sesini yükseltmelidir.” çağrısı yaptı.

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Trump yönetimi İsrail ne istediyse yaptı

Başkan Trump, iktidara geldiği 20 Ocak 2017’den bu yana aldığı skandal kararlarla İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm umutlarını ortadan kaldırdı. Kudüs’ün tamamını “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan Trump yönetimi, şimdi de işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu. İran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimi, yaptırımlarla Tahran üzerindeki baskıyı artırdı. Kudüs - aa