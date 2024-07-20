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İsrail suyu silah olarak kullanıyor - Gazze'deki temiz su sıkıntısı artarak devam ediyor!

20 Temmuz 2024, Cumartesi 02:25
Uluslararası yardım örgütü Oxfam, İsrail’i Gazze’de içme suyunu savaş silahı olarak kullanmakla suçladı.

Gazze Kerbela oldu

 

İsrail’i sürdürdüğü Gazze Savaşı’nda suyu bir silah olarak kullanmakla itham eden uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, temiz su tedarik sistemi çöken Gazze Şeridi’nde ölümcül bir sağlık felaketi yaşandığını bildirdi. Londra merkezli Oxfam tarafından yayımlanan ilgili raporda İsrail ordusunun, Ekim 2023’ten beri devam eden savaşta her üç günde ortalama beş su ve hijyen tesisini ya imha ettiğini ya da zarar verdiğini dile getirdi.

Rapor ayrıca İsrail’i, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere karşı suyu sistematik bir biçimde silah olarak kullanmak ve insan hayatı ile uluslararası toplumu hiçe saymakla suçluyor. “Savaş suçu su” başlıklı raporda, şu an Gazze’de yaşayan insanların günde sadece 4,74 litre su kullanabildiği ve savaş öncesine oranla yüzde 94 az olan bu miktarın, “tuvalette bir kez sifon çekildiği zaman harcanan sudan daha az” olduğu belirtildi. Acil durumlar için uluslararası kabul gören asgari su miktarı kişi başına günde 15 litre. Bu da Gazze’deki insanların şu an erişebildiği su miktarının üç kat fazlasına tekabül ediyor.

İnsani yardım çok kısıtlı 

Bölgede devam eden savaş sebebiyle Gazze’deki sivillere insani yardımın çok kısıtlı miktarda ulaştırılabildiğine dikkat çeken Oxfam raporu, en büyük ihtiyacın temiz su olduğunu ve bunun eksikliği nedeniyle yaşanan sağlık felaketinden dolayı çok sayıda hastalık ve ölüm vakası yaşandığını ortaya koyuyor. Buna göre Gazzelilerin dörtte biri şu an, temiz su ve asgari hijyen koşullarına erişebilmiş olmaları hâlinde yakalanmayacakları hastalıklardan muzdarip. İsrail’in Gazze’ye dışarıdan su sağlayan hatları kullanılamaz hâle getirdiğini, var olan su tedarik sistemini tahrip ettiğini ve yardımlara engel olduğunu aktaran Oxfam, bunun suyun, uluslararası hukuka aykırı olarak bir silah gibi kullanılması anlamına geldiğini ve su ile diğer hayati yardımlara ulaşması engellenen sivil halkın, İsrail tarafından kitlesel bir cezaya tabi tutulduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi

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