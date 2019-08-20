İstanbul'da terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylemlerde yer aldıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, finansal destek sağladıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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