Kayıplar nerede?

Resmî rakamlara göre yüzlerce, ailelere göre binlerce insan hâlâ kayıp. Aileler, Meclis’te kayıplara yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Kaybettiklerinin yasını tutanlar ya da kalacak bir evi olmayanların yanında depremin etkilerini yakından hisseden bir grup daha var: Yakınlarından hâlâ haber alamayanlar. euronews’in haberine göre, yetkililer Nisan ayında toplam kayıp sayısını yaklaşık 300 olarak açıklamıştı. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin güncel açıklamasına göre, şu anda 38’i çocuk 145 kayıp var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ocak ayı başlarında “1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan ediyorum.” açıklaması yapmıştı.

Belirsizlik sürüyor

Kayıpların akıbetine ilişkin belirsizlikler sürerken aileler, Meclis’te kayıplara yönelik bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Antakya’da 22 yaşındaki Sevda Köse, enkaz altından çıkmayan yakınlarının izini arayan onlarca kişiden biri. Köse’nin erkek kardeşi, eşi ve bebekleri yıkılırken alevler içinde kalan sekiz katlı bir binanın yedinci katında yaşıyordu. Binadaki 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken Köse’nin kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 25 kişi kayıtlara “kayıp” olarak geçti. Köse ailesi birçok ilde morgları, mezarlıkları ve hastaneleri araştırdı. DNA örnekleri gönderdiler ancak hiçbiri kimliği belirlenemeyen kurbanlarla eşleşmedi. Sevda Köse onları sağ bulabileceklerine dair umudunu kaybetmiş değil. “Her ihtimali düşünüyoruz ama ‘en azından bir kemik bulunsa da gidip gömsek’ diyoruz. Onu bile bulamadık.” diyor.

Haber Merkezi