AKŞENER: ERDOĞAN'IN ELİNDE MEMLEKET ADETA BİR KAYIPLAR ÜLKESİ OLDU.

KAYIPLAR LİSTESİNDE YOK YOK

“Gri pasaportla yurtdışına gönderilenler kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolar rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp."

HESABI SORULMAYACAK MI?

“2001 krizinde birkaç milyar dolar için dövizi sattınız, ülkeyi soydunuz diye yeri göğü inletiyordun, bugün kaybolan 128 milyar doların hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun?”

***

Kayıplar ülkesi olduk

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Bilim ‘15 gün tam kapanma’ dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim ‘28 gün kapanma şart’ dedi, kendisi oralı bile olmadı. En son geçen hafta, yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada. Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor. Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege’de adalar, Mısır’da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. E tabi haliyle, 128 milyarı kaybeden, powerpoint sunumlarının efendisi damat bakan da kayıp.”

128 ayrı masal anlatılıyor

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun milletin“128 milyar doların” akıbetini sorduğunu ifade eden Meral Akşener “128 milyar doları açıklayacağız diye, 128 ayrı masal anlatıyorlar” şeklinde konuştu. Akşener, “Tüm bu yalan rüzgârın içinde iktidarın sorulmasını istemediği bir başka soru var. Milletin Hazinesindeki dövizi ortalama 6.20 liradan satan bu iktidar bugün 8.1 lira olan döviz kuru dolayısıyla kimin veya kimlerin cebine 250 milyar lira koydu? Temel soru budur” dedi. Erdoğan 2001 krizinde birkaç milyar dolar için “dövizi sattınız ülkeyi soydunuz” diye yeri göğü inlettiğini de söyleyen Akşener, “Bugün kaybolan 128 milyar doların hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun? Millet soruyor millet sen de çıkıp cevap vereceksin, bu beceriksizliğin hesabını vereceksin. Yağma yok. İşi ona buna havale edip kenara çekilemezsin. Gece yarısı baskınlarıyla pankart indirip milletin ağzına tıkayamazsın. Ana muhalefet partisi genel başkanına fezleke düzenleyerek bu meseleyi kapatamazsın” şeklinde konuştu.

Recep Gören - ANKARA

***

Ülke iflasın eşiğine getirildi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin “Bir talep var TL’den dövize geçme talebi. Piyasa karşılamıyorsa MB karşılıyor. Aksi halde temerrüde düşer, iflâs ederdik” sözlerine Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara’dan eleştiri geldi.

Kara, “Aksine rezervlerdeki hızlı erimeye Kasım 2020 itibarıyla son verilmeseydi ödemeler dengesi sorununa doğru gidiyorduk. Döviz satışları ülkeyi iflâsın eşiğine getirdi” dedi. Sözcü’nin haberine göre, bu durumun ülke iflâs riski göstergesi olan CDS primine bakarak anlaşılabildiğini söyleyen Kara, “Kasım başında CDS 560 düzeyine çıkmıştı. Bu düzey sadece iflâs riskinin aşırı yüksek olduğu ülkelerde görülür” yorumunu yaptı.

***

2001 krizine geri döndük

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğine dikkat çekerek “Büyümüşüz, ama işsizlik, kur, enflasyon artmış. Şu anda Türkiye, 2001 krizinin koşullarında” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre gündemdeki Merkez Bankası kasasından eritildiği belirtilen 128 milyar dolarla ilgili de konuşan Prof. Günçavdı, “Politik hatalar nedeniyle 128 milyar doları heba ettik. Bu rezervi tükettiğinizde istemediğiniz IMF’nin eline düşersiniz. Dışarıdan kaynak bulunamayacağı için büyüme düşer; kur, faiz, işsizlik artar” öngörüsünü paylaştı.

***

İktidar değişmeden ekonomi düzelmez

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KARAR TV’de Taha Akyol ile Elif Çakır’ın sorularını cevapladı. Babacan iktidarın birçok konuda hukuksuzluk yaptığını söyleyerek, “Bir gecede MB Başkanı görevden alındı, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz bir şekilde çıkıldı. Dolar kuru 7,20’den 8,20’ye sıçradı. Faizler vadesine göre 4-5 puan arttı. Türkiye tam 530 milyar TL kaybetti. İki yanlış imzanın bedeli. Türkiye’de iktidar değişmezse ekonomi asla düzelmez. Asla. Çünkü sorun; kaynağın kötü yönetilmesi değil ki...Sorunun köküne indiğimizde, artık Türkiye’nin bir hukuk devleti olmadığını görüyoruz. Hukukun üstünlüğünün her gün çiğnendiğini görüyoruz” dedi.