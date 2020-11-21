HALEN PEK ÇOK HUKUKSUZLUK DEVAM EDERKEN HÜKÜMETİN ADALET VE YARGI İLE İLGİLİ REFORM AÇIKLAMALARI TEREDDÜTLE KARŞILANDI.

YENİ YARGI REFORMU MECLİS’E GELECEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Hem demokrasimiz ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz. Yeni yargı paketini en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz” derken, Bülent Arınç, “Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı” diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN SÖZLER DEĞİL, İCRAAT

ADALET Bakanı Gül de, “Masumiyet karinesi anayasal bir haktır. Çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir” dedi. Hukukçular ise, önemli olanın söz değil icraat olduğunu, mevcut adaletsizliklerin sona erdirilmeden bu sözlerin değerinin olmayacağını vurguladı.

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Konuşmalar gül icraat diken

İKTİDAR CANİBİNDEN KOLAĞA HOŞ GELEN, HAK, HUKUK VE ADALET VURGULU KONUŞMALAR YAPILIYOR. ANCAK SIRA İCRAATA GELİNCE BU SÖZLER UNUTULUYOR.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı’ndaki konuşmasında, salgın sebebiyle fuarın ve fuar kapsamında yapılan etkinliklerin bir kısmının fiziki, bir kısmının da çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

“Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 yılda hukukta ve ekonomide gerçekleştirdikleri iki büyük atılımı örnek vermek istediğini belirtti. Milletin hukuka ve adalete olan güvenini kökleştirmek amacıyla kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırladıklarını aktaran Erdoğan, bu doğrultuda Meclis’in üç ayrı reform paketini hayata geçirdiğini dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ön çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı da iş dünyası ve azınlıklar dahil çok daha bir istişareyle neticelendirip hayata geçireceğiz. Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.” İstanbul - aa

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu yıl “Ben Masumum” temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programında konuştu. Programa video konferans yoluyla katılan Gül, masumiyet karinesinin, en çok değer verdiği konuların başında geldiğini belirterek “Adem Sözüer hocamız bu yılki programın temasını ilettiğinde bu davete katılmak için açıkçası iki kat heyecan duydum.” dedi. Masumiyet karinesinin, Anayasa’nın 38’inci maddesinde temel bir kural olarak yer bulduğunu, Türkiye’nin tarafı olduğu uluslar arası belgelerde de ceza hukukunun evrensel ilkeleri arasında sayıldığını anlatan Gül, “Bize göre masumiyet karinesi, şüpheli veya sanığın muhakeme sürecinde diğer haklarına açılan kapının yegâne anahtarıdır.” dedi. Abdulhamit Gül, şunları söyledi: “Çamur at izi kalsın anlayışı adalet değildir. İhbar edilen herkes şüpheli değildir, şüpheli sanık değildir, sanık hükümlü değildir. Bu kavramların her birinin temas ettiği haklar vardır. Bu hakları korumak ve geliştirmek, adalet politikalarımızın öncelikleri arasında yer almaktadır.” Ankara - aa

Arınç: Çocuk bile yazmaz bu iddianameleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, dört yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve 3,5 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunu eleştirirken, “Kavala’nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tutuklu kalmaması lâzım. Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir’ dedi. Arınç, “ey hâkim ve savcılar’” hitabıyla seslendiği yargı mensuplarını eleştirirken, tamamına yakınını okuduğunu vurguladığı iddianameler için “Çocuk bile yazmaz bunları. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız” görüşünü dile getirdi.