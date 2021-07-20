Kurban Bayramı atmosferi ve heyecanı yurdun dört bir yanında

Vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Taksim Camisi'nde ilk bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar, mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camisi’ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi.

Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü.

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu.

Namaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle kılındı.

Bayram namazı sonrası vatandaşlarla lokum ikram edildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci kez Kurban Bayramı namazı eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı namazı binlerce vatandaşın katılımıyla ikinci kez eda edildi.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen yıl 24 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 2. kez kurban bayram namazı heyecanı yaşandı.

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelmeye başladı. İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Caminin içi bayram namazı vaktinden önce doldu. Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde namaz kılmak için saf tuttu.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamlarından Mücahit Topçuoğlu kıldırdı. Topçuoğlu namazdan sonra minbere sol elinde kılıç tutarak, hutbe okudu. Namazın ardından vatandaşlar hep birlikte tekbir getirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bayram namazını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar camiden çıkarken, kalabalık bir grubun da camiye girmek için dışarda beklediği görüldü.

Sultanahmet ve Ayasofya meydanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekipleri, kurdukları mobil büfelerde vatandaşlara ve turistlere namaz sonrasında çorba ve su ikram etti.

Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı

Öte yandan, Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Süleymaniye Camisi'nde de İstanbullular Kurban Bayramı namazını eda etti.

Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar gün ağarmadan camiye akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılan vatandaşlar, namazın ardından tekbir getirdi.

Ankara

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar da geleneksel kıyafetleriyle camilerdeki yerini aldı.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla namaza durdu. Bazı vatandaşlar da namazı cami avlusunda kıldı.

Bayram hutbesinde, hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

Namazın ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak camiden ayrılan vatandaşlar, avludaki Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Sosyal mesafeyle bayramlaşan vatandaşlar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adana

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Türk Kızılay Adana Şubesi, cemaate lokum ikram etti.

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "Amin" dedi.

Vaazın ardından cemaat bayram namazını kıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı bayram namazını İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.

Bartın

Bartın'da İmam Hatip Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kıldı.

Seccadesiyle gelen vatandaşlar, dezenfektan kullanarak camiye girdi.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.

Bolu

Bolu’da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, tarihi Yıldırım Bayezid cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde cemaat, bayram namazı sonrası bayramlaştı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, farklı mimari dokuya sahip camiye akın etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılanların seccade ve dezenfektan ile camiye gelmesi dikkati çekti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar, bayram namazını Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde kıldı.

Vatandaşlar, camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

İzmir

İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

15 Temmuz Şehitler Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avlu ve cami yakınındaki kaldırımlarda kıldı.

Vatandaşlara kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı.

Karabük

Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, başta Safranbolu ilçesindeki tarihi camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde cemaat, bayram namazı sonrasında bayramlaştı.

Kocaeli

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldikleri camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ne sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Vali Seddar Yavuz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramların yardımlaşma, dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı, birlik, beraberlik ve sevinç günlerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bitmesini Allah'tan temenni eden Yavuz, bayram sevincinin yaşanması için Valilik tarafından tedbirler paketi uygulandığını kaydetti.

Yavuz, bu kapsamda ilgili kamu görevlilerinin sahada olduğunu dile getirerek, bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayramda sevinç için silahla havaya ateş edilmesini insani bulmadığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Evet, biz silah kullanmayı biliriz ama silah kullanmanın yolu ve yöntemi böyle sevinç günlerini kana bulamak, insanların canını acıtmak değildir. Vatanımıza, toprak bütünlüğümüze, bayrağımıza, bağımsızlığımıza bir saldırı olduğunda hiçbir zaman uysallık göstermeyiz. Ölüme, şehadet şerbeti içmeye, adeta gül bahçesine girercesine gireriz ama bayramda silah atmanın kime ne faydası var? Böyle bir sevinç olur mu? Bu, sevinmeyi bilmemek demektir. Artık bu davranışlardan vazgeçelim. Daha güzel sevinç yolları bulalım."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir de vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kentte yaşayan çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı kişiler iç ve dış avluda secdeye durdu.

Yan yan saf tutan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uydu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemine değinerek, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vaazının ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Müftüsü Kondi, namazın ardından cemaatle tokalaşmadan bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Sakarya

Sakarya merkezinde yer alan Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana sabah namazından sonra gelmeye başlayan vatandaşlar, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen vaazı dinledi.

Salgın tedbirleri gereği sosyal mesafeye uygun saf tutulan alanda bayram namazı eda edildi.

Ailelerin çocuklarıyla geldiği programda çeşitli ülkelerden Müslümanlar da yer aldı.

Namaz sonrası salgın kurallarına uyularak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Daha sonra meydanda çay ikramında bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, bayram namazını tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde kıldı.

Camiye sığmayan cemaat namazı avluda eda etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un da katıldığı bayram namazını İl Müftüsü Ali Çakmak kıldırdı.

Namazın ardından vatandaşlar dua etti.

Selimiye'de bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Özellikle Selimiye Camisi ve diğer selatin (sultan) camileri, saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu.

Cami içinde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı, namazın ardından cemaat tekbirler getirdi.

Selimiye Camisi'nde okunan hutbe ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptırdığı dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Namazı Edirnelilerin yanı sıra yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de eda etti.

Trabzon

Trabzon'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Ortahisar ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Tarihi İskender Paşa Camisi'ne geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Kılınan namazın ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi.

Uşak

Uşak'ta ise Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar kentteki camilere gitti. Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maskeli şekilde seccadeleriyle camilere gelirken, sosyal mesafe kurallarına uyarak namazı kıldı.

Kent merkezindeki Yücetepe Camisi'nde de namazını kılan vatandaşlar, daha sonra dua etti.

Camiye gelen vatandaşlar, imamlar tarafından giriş ve çıkışlarda, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve tedbirlere uyarak bayramlaşmaları konusunda uyarıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, Uzun Mehmet Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında cemaat, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayramlaştı.