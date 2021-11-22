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22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Lafla adalet olmaz

22 Kasım 2021, Pazartesi 13:27
AYM BAŞKANI PROF. DR. ZÜHTÜ ARSLAN: MEDENİYETİMİZİN KÖKLERİNDE ADALETİN TEMEL İLKELERİ KONULMUŞ. ÖNEMLİ OLAN, BU SÖYLEMİ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK.

YESEVî ÖĞRETİSİNİN TEMELİ

Kazakistan’da Ahmet Yesevî Üniversitesi hukuk, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinin öğrencilerine konferans veren Arslan, “Yesevî öğretisinin temelinde insan var. Bizim medeniyetimizin köklerinde adaletin temel ilkeleri ortaya konulmuş” dedi.

SÖYLEM DEĞİL, EYLEM

“Yesevi’den ve Anadolu irfanlarından ilham alarak dünyaya vereceğimiz çok mesaj var. Ama bunun çok önemli bir şartı var. Söylemi eyleme dönüştürmek. Hep söylüyorum adalet bir söylem meselesi değil, eylem meselesidir.”

***

Lâfla adalet olmaz

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, “Hep söylüyorum adalet bir söylem meselesi değil, eylem meselesidir” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki heyetin Kazakistan temaslarındaki son durağı, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan oldu. Burada Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret eden Arslan ve beraberindeki heyet, ilk önce üniversitenin Türk Dünyası Müzesi’ni gezdi. Arslan, daha sonra üniversitenin hukuk, kamu yönetimi ve uluslar arası ilişkiler bölümlerinde okuyan öğrencilerine Anayasa Yargısı ile ilgili konferans verdi. Konferansta Arslan, Batı dünyasında, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi gibi hastalıkların her geçen gün yayıldığına işaret ederek, “Bu mesele, batının ötekiyle sağlıklı bir ilişki kuramamasından kaynaklanıyor. Mülteciler üzerinden tartıştığımız bu mesele, ötekileri kabul etmeme meselesidir” dedi.

Söylem değil, eylem meselesi

Arslan, bugün de doğudan batıya göç eden mültecilerin Kovid-19’dan daha tehlikeli bir virüs olarak kabul edildiğini belirterek, “Mülteciler sınırdan içeri alınmamakla kalmıyor, bir şekilde sınırdan içeri girmiş olanlarla ilgili de dışlayıcı, onlara şiddet uygulayan hatta yok edilmesi gereken çöpler muamelesi gösteren bir anlayışla karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmetlerinin, modern çağın bu gibi çaresizliklerine çözüm olması gerektiğinin altını çizen Arslan, “Çünkü Yesevi öğretisinin temelinde insan var. Bizim medeniyetimizin köklerinde adaletin temel ilkeleri ortaya konulmuş. O yüzden Yesevi’den ve Anadolu irfanlarından ilham alarak dünyaya vereceğimiz çok mesaj var. Ama bunun çok önemli bir şartı var. Bu söylemi eyleme dönüştürmek. Hep söylüyorum adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir” değerlendirmesini yaptı.

60 bin Ferdî başvuru var

Arslan, öğrencilere Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin tecrübelerinden de bahsetti. Anayasa yargısının Türkiye’de 60 yıllık bir tarihi olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada Türk Anayasa Mahkemesi önemli işler görüyor. Bir taraftan kanunların ve Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetliyor ve Anayasa’ya uygun görmediklerini iptal ediyor. Diğer taraftan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik olarak bireysel başvuruları karara bağlıyor. Bu ikincisi çok yeni bir gelişme. 9 yıllık bir tecrübeye sahip. Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir kazanım.” Arslan, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyeden oluştuğu, 110 raportörü bulunduğu ve mahkemenin önünde yaklaşık 60 bin bireysel başvuru bulunduğunu kaydetti.

AA

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