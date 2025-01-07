Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

Türkiye’nin ormanlık alanları, son on yılda madencilik faaliyetleri ve orman yangınları nedeniyle ciddi tahribata uğradı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2012-2022 yılları arasında madencilik için 109 bin 884 hektar ormanlık alan tahsis edilirken, yangınlar 236 bin 425 hektar ormanı kül etti. Özellikle 2021, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti; bu yıl 139 bin hektar orman zarar gördü ve 16 bin hektardan fazla alan madenciliğe açıldı. BirGün’de yer alan habere göre, aynı dönemde odun üretimi 2017’de 20,5 milyon metreküpten, 2021’de 36 milyon metreküpe çıkarak yüzde 75 oranında arttı. Haber Merkezi

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