Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız vefat etti

AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın vefat ettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

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