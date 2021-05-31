Mavi Marmara saldırısında 11 yıl geride kaldı

İsrail'in 11 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan yardım filosuna düzenlediği saldırıda, farklı ülke ve inançlardan yaklaşık 600 yolcu, uluslararası sularda alıkonularak kötü muameleye maruz kaldı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırının üzerinden 11 yıl geçti.

Derlenen bilgilere göre, İsrail'in ambargo ve abluka altında tuttuğu Gazze halkına yardım etmek ve bölgede yaşanan insani drama dikkati çekmek için İHH İnsani Yardım Vakfı ile Free Gaza Movement ve Viva Palestina'nın aralarında bulunduğu uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından 2010'da yardım kampanyası başlatıldı.

"Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla düzenlenen kampanyaya binlerce sivil toplum kuruluşu ve aktivist destek verdi.

Kampanya kapsamında Türkiye'den yapılan bağışlarla alınan ilaç, tıbbi malzeme, çimento, demir, oyuncak, çocuk oyun parkı ve okul gereçleriyle Defne Y, Gazze 1 ve Mavi Marmara gemileri, İstanbul'dan 22 Mayıs 2010'da yola çıktı.

Sarayburnu Limanı'ndan Gazze'ye sevgi gösterisiyle uğurlanan Mavi Marmara gemisi, daha sonra 34'ü yabancı 50 gazetecinin de aralarında bulunduğu 32 ülke ve çeşitli inançlardan 560 yolcusunu Antalya'nın Kepez Limanı'ndan alarak, 28 Mayıs 2010'da saat 00.30'da buradan ayrıldı.

Akdeniz'de yol almaya başlayan Mavi Marmara gemisi, Kıbrıs'ın 30 mil güneyinde uluslararası sularda diğer ülkelerden yola çıkan 5 gemiyle buluştu. Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren gemiler, 30 Mayıs 2010'da Gazze'ye doğru hareket etti. 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gece yarısından sonra Mavi Marmara gemisine telsiz üzerinden tehdit mesajları gönderen İsrail Ordusu, filoda bulunan gemilere havadan ve denizden tacizde bulundu.

Sabaha karşı filoya saldırıya başlayan İsrail komandoları, helikopterler ve zodyak botlardan Mavi Marmara gemisindeki sivillere önce sis ve ses bombaları attı, ardından hedef gözetmeksizin ateş açtı.

İsrail askerleri tarafından açılan ateşle 9 Türk yardım gönüllüsü şehit oldu, 50'den fazla gönüllü de yaralandı. Başından vurulan aktivist Uğur Süleyman Söylemez'in 4 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra vefat etmesiyle de saldırı sonucu şehit olanların sayısı 10'a yükseldi.

İHH İnsani Yardım Vakfında basın danışmanı olarak çalışan Cevdet Kılıçlar saldırı anını fotoğraflarken, 19 yaşındaki aktivist Furkan Doğan da kamerayla kayıt alırken helikopterden açılan ateşle başlarından ve göğüslerinden vurularak şehit oldu.

Yaralılara yardım etmek isteyen yolcular engellendi

İsrail askerlerinin 2 saat süren saldırısının sonunda Mavi Marmara ile filoda bulunan gemiler, İsrail donanması tarafından ele geçirildi. Gemideki herkes arandı ve kelepçe takılarak güvertede toplandı. İsrail donanmasına ait birçok helikopter, hücumbot, fırkateyn ve bir denizaltı da saldırıya destek verdi.

Askerler, yaralılara yardım etmek isteyen yolcuları engellerken yaralılar birkaç saat sonra helikopterle götürüldü.

Meydana gelen arıza giderildikten sonra Aşdod Limanı'na doğru yola çıkan gemi seyir halindeyken gazetecilere ve yolculara İsrail askerlerince saatlerce kötü muamelede bulunuldu. Elleri kelepçelenmiş olarak yerde oturtulan yolcuların en temel insani ihtiyaçlarını gidermesine izin verilmedi. Gemidekilerin cüzdan, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi eşyalarına ve gazetecilerin görevlerini yaparlarken kullandıkları teknik malzemelere el konuldu.

Gemi, Aşdod Limanı'na ulaştıktan sonra saatlerce bekletilirken, gemide bulunanlara sadece su verildi. İsrail devlet görevlilerinin eşliğinde gemiden çıkarılan yolcular, limanda bulunan ve İsrail bayrakları taşıyan siyonist bir grubun sözlü tacizlerine ve hakaretlerine maruz kaldı.

Liman içerisindeki özel odalarda tek tek fotoğrafları çekilen, tepeden tırnağa aranan gazeteci ve aktivistler, İsrail istihbarat görevlileri tarafından sorgulandı. Daha sonra elleri kelepçeli olarak 4'er ve 5'erli gruplar halinde cezaevi araçlarına bindirilerek Ber Şeva Cezaevi'ne götürüldü. Cezaevinde 4'er kişilik hücrelere konulan aktivist ve gazeteciler, burada 2 gün geçirdi.

Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ancak İsrail'in saldırısı nedeniyle amacına ulaşamayan aktivistler, 2 Haziran günü sabah saatlerinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildi. Aktivistlerin serbest bırakılması ve uçağa binmeleri gün boyu sürdü.

THY'ye ait 3 uçakla aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Yücel Velioğlu, Ali Ebubekir Tokcan ile foto muhabiri Erhan Sevenler’in de bulunduğu 16'sı Türk 50 gazeteci ve aktivist, 3 Haziran Perşembe sabahı Yeşilköy Havalimanı'na geldi.

Vefat edenler unutulmuyor

Mavi Marmara gemisine İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının üzerinden 11 yıl geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından da saldırının her yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleniyor.

Saldırı sonucu vefat eden Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez'in isimleri memleketleri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Gazze'de yaptırılan kalıcı eserlerle yaşatılıyor.