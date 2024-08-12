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12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Risale-i Nur Açıklamalı Kûran’ı Kerim ve Türkçe Meali çıktı

Süleyman KÖSMENE
12 Ağustos 2024, Pazartesi
SATIR SATIR HAKİKATI HAYKIRAN KİTAP

“Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali” çıktı. Bizi ahirete çağıran kitap çıktı. Bizi hakikatlerle yüzleştiren, bize ayet ayet hakkı emziren kitap çıktı. Bizi dünyamızdan alıp, Arş’a çıkaran kitap şimdi piyasada. Dünyamızı Cennet’e çeviren, Cennet’imizi rahmete kalb eden, rahmeti lütf-u İlahî olarak takdim eden latif kitap artık kütüphanemizdeki yerini -inşallah- alacak. 

Yeni Asya Neşriyat şimdi bir kez daha takdir edilmeyi hak etti. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’i asrın nurlarıyla sunma konusu hayli zamandır gündeminde idi. Şimdi o gündemde olan mesele artık elimizin altında, altın sayfalarda, satır satır bize hak ve hakikati haykırıyor.   

Her yeni kitap, yeni bir bebek gibi doğar. Hele bu, Kur’ân olursa, bize Cennet’ten seslenir. Hele bu, Risale-i Nur metinlerini de barındırıyorsa, bizi Rahmet-i Rahman’la kucaklar. 

Bilgisayar hatlı. Tam sayfa mealli. Kıpkırmızı parlayan bir ciltte.      

BU KİTABA İHTİYACIMIZ VARDI

Böyle bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Kur’ân-ı Kerim ile Kur’ân-ı Kerim’i özüne alan kitap öyle uzak köşelerde olmamalıydı. İç içe kucaklaşmalıydı. Okuyucusuna da bu mesajı vermeliydi. 

Kur’ân’ın ayetlerini okuyan birisi, bu ayetlerin nurlu manalarını da hemen yan veya alt satırda okuyabilmeliydi. Ayetlerin manalarını hiç ertelemeden algılayabilmeliydi. Algıladığı hak ve hakikati hiç ertelemeden ruh dünyasına taşıyabilmeliydi. Ruh dünyasına taşıdığı hakikatle hiç ertelemeden ihya olmalıydı, ubudiyetini tamamlamalıydı, müdrikesini manalar âlemine açmalıydı. 

Bu çalışmaya ihtiyacımız vardı.

Bu çalışma bizi yeniden Kur’ân deryasına daldırdı. Kur’ân ayetlerinin Risale-i Nur metinleriyle ne denli anlaşılabilir olduğunu ispatladı. Kur’ân ayetlerine ne denli dönmemiz gerektiğini zihinlerimize nakşetti.

Allah’ın kitabını, Risale-i Nur metinleriyle ne güçlü bir performansla okuyabileceğimiz anlaşıldı.      

ALLAH RAZI OLSUN

Evlerimizde, kütüphanelerimizde bu kitaba muhakkak yer açalım. Ve hemen, ilk evvel, bu kitabı kitapçımızdan isteyelim. Ve bu kitabı okuyalım. Gözümüze takılan hata ve kusurlar olabilir. Derhal bildirelim. Varsa eksiklerini tamamlayıcı mesajlarımız veya takdir mesajlarımız susmasın. 

Takdim bölümündeki şu bilgileri de vermeden geçemeyeceğim:

“Elinizde tuttuğunuz eseri orijinal kılan ve onu başkaca birçok mealden ayıran hususiyeti ise, her sayfasında Risale-i Nur Külliyatından metinlerin birer haşiye/dipnot şeklinde yer almış olmasıdır. Uzun ve titizlikle sürdürülen bir mesainin mahsulü olan bu çalışma hazırlanırken, iki usul takip edilmiştir:

1-Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan ve açıktan bir veya birkaç âyet-i kerimenin tefsiri sadedinde kaleme aldığı metinler, ilgili âyet meallerinin haşiyesinde -sayfa hacmi imkân verdiği ölçüde- iktibas edilmiştir. Yer darlığı sebebiyle, iktibas edilemeyen metinler ise, kaynak vermek suretiyle me’hazine havale edilmiştir.

2- Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan atıf yapmasa da, mânâ ve hakikatlerini izah ve tefsir ettiği âyet-i kerimelerle ilgili metinlere ise, yine ilgili âyet meallerinin hâşiyesinde yer verilmeye çalışılmıştır.”

Bu çalışmada emeği geçen kalem sahiplerinden -başta Yeni Asya’nın yöneticileri, çalışanları ve okuyucularıyla birlikte hepsinden- Allah razı olsun. Hiç şüphesiz Risale-i  Nur’dan bir ömür aldıkları nurlar karşısında bir teşekkür çalışması sadedinde gün yüzü bulan bu çalışma, Kur’ân’ın ve Risale-i Nur’un daha iyi anlaşılmasına inşallah hizmet edecek kabiliyettedir. 

Tevfik Allah’tan, eser Yeni Asya Araştırma Merkezinden, okuması bizden…

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