Risale-i Nur Tefsirli Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali

Yeni Asya Neşriyat çok değerli bir temel eseri daha yayın hayatına kazandırdı.

https://www.yeniasyakitap.com/kur-an-i-kerim-ve-turkce-meali-9703

Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali adını taşıyan bu şaheser, orijinal çok sayıda özellik taşıyor. En önemli özelliklerinden biri âyetlerin, çağımız insanının sorularına ikna edici cevaplar sunan “çağdaş” Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatının ilgili metinleriyle açıklanıyor olması.

Ehl-i ihtisas bir heyet tarafından Araştırma Merkezimizce hazırlanan meal bölümü, genel muhtevasıyla Risale-i Nur bakış açısına sahipti. Orijinal bir çalışma olarak ise âyetler, Külliyattaki ilgili metin ve bahislerle açıklanarak bir manada tefsiri yapılmış oldu.

Toplamda 1300 sayfaya yaklaşan eserde, bir sayfasında orijinal Kur’ân-ı Kerim metni, karşı sayfasında ise, üstte meal-i âlisi, altta ilgili âyetlerin Risale-i Nur’dan iktibas edilen metinlerle açıklaması ve tefsiri yer alıyor.

Aylarca süren hassas bir ekip çalışması sonunda okuyucuya ulaşacak olan eser, emsallerinden farklı başka özelliklere de sahip. Eserin “Takdim”inden takip edelim:

“Elinizde tuttuğunuz eseri orijinal kılan ve onu başkaca birçok meâlden ayıran hususiyeti ise, her sayfasında Risale-i Nur Külliyatından metinlerin birer ‘hâşiye/dipnot’ şeklinde yer almış olmasıdır. Uzun ve titizlikle sürdürülen bir mesâinin mahsûlü olan bu çalışma hazırlanırken iki usûl takip edilmiştir:

“1- Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan ve açıktan bir veya birkaç âyet-i kerimenin tefsiri sadedinde kaleme aldığı metinler, ilgili ayet meâllerinin hâşiyesinde -sayfa hacmi imkân verdiği ölçüde- iktibas edilmiştir. Yer darlığı sebebiyle iktibas edilemeyen metinler ise kaynak vermek suretiyle me’hazına havale edilmiştir.

“2- Bediüzzaman Hazretlerinin, Risale-i Nur’da doğrudan atıf yapmasa da mânâ ve hakikatlerini izah ve tefsir ettiği âyet-i kerimelerle ilgili metinlere ise, yine ilgili ayet meâllerinin hâşiyesinde yer verilmeye çalışılmıştır.

Meâlle ilgili bazı hususlar:

“Meâl metni okunurken bilinmesi ve dikkate alınması gereken bir diğer özellik ise, ayet meâllerinin maddeler halinde alt alta değil de, okunuşta akıcılığa da hizmet edecek şekilde, Kur’ân’daki ‘ayn (ع)’ secâvendine (işaretine) göre paragraflar halinde yerleştirilmiş olduğu hususudur. Ayet sonlarındaki ayn (ع) secâvendinin, bir kıssa veya konu tamamlanıp yeni bir konuya geçildiği zaman buna işareten konulduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. (Secâvendlerin mânâları ve gördükleri vazifeler için bknz: s. 77) Dolayısıyla elinizdeki eser ‘konuya/kıssaya göre paragraflandırılmış bir meâl metni’ hususiyetini de hâiz bulunmaktadır.

“Mealde aradığınız bir kelimeyi veya konuyu rahatlıkla bulabilmeniz için detaylı bir şekilde hazırlanmış 65 sayfalık indeks; sûre ve cüzlerin Kur’ân’daki tertibe göre ve alfabetik olarak listelendiği iki ayrı tablo ve yine sûre ve cüzleri kolaylıkla bulmanızı sağlayacak sayfa ağızlarındaki kenar fihristi de öne çıkan diğer özellikler arasındadır.

“İnsan elinin mahsulü her eserde olduğu gibi bu meâlde de görülebilecek kusurların hepsi bize, iyilik ve güzelliklerin hepsi de Kur’ân’ın kendisine aittir. Allah bizi onunla yaşatsın, onunla öldürsün ve onunla diriltsin. Âmin.”

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Eserin muhtevası yanında; kâğıt kalitesi, baskısı ve cildi konusunda da “kılı kırk yaran” bir hassasiyet gösterildi. İlgili birimlerimiz, eserin manevî kıymetine yakışır bir kalite ve estetiği yakalayabilmek için, tabiri caizse uykusuz geceler geçirdiler.

Teknik bazı özellikleri ise şunlar:

* 1296 sayfa, * 17x25 cm ebadında, * Bilgisayar hatlı, * Kur'ân'ın aslı ile meâli karşılıklı tam sayfalarda, *tam sayfa mealli, *sayfa tutar, * 65 sayfa konu indeksi, * Ivory kâğıt * İki renkli, * Lafzullah ve Rab isimleri renkli.

Başucu kitabı ve kaynak eser olacağına inanarak sizlerin istifadesine sunulan bu eseri, Yeni Asya Satış Temsilcilikleri ve www.yeniasyakitap.com adresinden Temmuz fiyatlarıyla temin edebilirsiniz.

İstifadeli okumalar ve hayırlı haftalar dileriz.

