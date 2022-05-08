Meclis, sağlıkta şiddeti görüşecek

TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla verdiği bir haftalık aranın ardından kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 10 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. AA

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