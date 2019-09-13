Mehmet Âkif için anma haftası

MillÎ Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

M. Âkif Ersoy’un torunu Selma Hanımla bir sohbet Yeni mevzuatta okullarda uygulanan “Belirli Gün ve Haftalar” çizelgesine “Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)”, “Mevlânâ Haftası (2-9 Aralık)”, “Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)” ve “Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Haftası (20-27 Aralık)” eklendi. Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli olması için tabiî, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri, teknopark ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları, ders programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkin olarak kullanılacak.

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