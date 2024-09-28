Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde iş dünyasıyla bir araya geldi.

Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

CNBC-e’nin haberine göre Şimşek, dezenflasyonun başında ister istemez birtakım yan etkiler ortaya çıktığını, bunların geçici olduğunu belirterek, “İç talepte yavaşlama var fakat daha yüksek büyümenin temellerini atıyoruz” dedi. “Biraz sabırlı olun” diyen Şimşek, esnafın, çiftçinin, çalışanların yanında olduklarını söyledi.

Enflasyonu indirerek emeklinin çalışanın kalıcı şekilde alım gücünü arttıracaklarının altını çizen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizden de beklenen bu. Hayat pahalılığı ve enflasyon önemli bir sorun. Enflasyonu kalıcı bir şekilde indirerek topyekün kalkınma sağlayacağız.”

Haber Merkezi