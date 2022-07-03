Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yılın ikinci yarısında arttırılan buna rağmen açlık sınırında kalan asgari ücretin sevinç uyandırmadığını belirterek, “50 küsur yıldır yazarlık yapıyorum, insanların böyle bir psikolojiye düştüğü Türkiye ortamını hatırlamıyorum. İnsanlar “yaptık, yaptık” diye tekrarlanan paralı yolları yiyemiyor, köprüleri yiyemiyor. Hatta şehir hastanelerini bile yiyemiyor. Onların rantını yiyen birileri belli ki benim şu anda çizdiğim toplum profilinin dışında. Yoksul vatandaşların vergilerinden aktarılan ve sözüm ona fetvalarla “Devlet Hibesi”ne dönüştürülen KKM rantını devşirenler de farklı bir toplum kesimini oluşturuyor.” diye yazdı.

Orta gelir grubunun çöktüğünü kaydeden Taşgetiren, “Milyonlar için ufuk karardı. İktidar bunu görmek istemiyor. Ak Parti’nin iyi günleri oldu. Ama şu anda yaşanan şey “karabasan”dan farklı değil. En çok “Bu ülke buna mahkum mu?” sorusu soruluyor. Başka türlü olamaz mıydı? Cumhurbaşkanı’ndan bakanlara, parti yöneticilerine uzanan yelpazede sığınılan “Başka ülkelerde de benzeri yaşanıyor” savunması ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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