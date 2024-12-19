Muhsin Demirel dualarla

Son Şahitler’den merhum Ali Demirel’in oğlu, gazetemizin eski Genel Yayın Müdürü merhum Hüseyin Demirel’in kardeşi, şair ve hattat Muhsin Demirel 16 Aralık Pazartesi günü vefat etti.
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Recep Muhsin Demirel’in cenaze namazı dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazı akabinde kılınarak, Ankara Gölbaşı Kabristanı’nda defnedildi. Mekânı Cennet olsun.
5 ayrı Kur’ân-ı Kerîm yazdı
Aslen Burdurlu olan Demirel 1954’te Eskişehir’de doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçti. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. İktisad ve İşletme Fakültelerinde master yaptı. Talebeliği sırasında Hattat Hamid Aytaç Hoca’nın yazdığı tevafuklu Kur’ân-ı Kerîm’in neşrinde çalıştı ve ondan hat dersleri aldı. Çeşitli hat çalışmalarının yanında ikisi ‘tevafuklu’ olmak üzere 5 ayrı Kur’ân-ı Kerîm yazdı.
Haber - Fotoğraf: Mehmet Kara - Ankara