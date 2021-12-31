Mülakat kaldırılmalı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) sözleşmeli öğretmen istihdamında uygulanan mülakat sürecinin adaletsizliklere sebep olduğu, adayların mağdur edildiği yönünde şikâyetlere zemin hazırladığı, sosyal adalet ilkesinin ihlal edildiği algısını doğurduğunu için kaldırılmasını istedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Sendikadan yapılan açıklamada, “Bugüne kadar yapılan uygulama göstermektedir ki, öğretmen atamalarında mülakat, öğretmen adayının mesleki bilgi ve mesleki yeterlik düzeyini ölçmeyi öncelememekte, adayın öğretmenlik mesleğine uygunluğunu ve yetkinliğini değerlendirememekte, öğretmen yeterliliklerinin ve eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, sürecin şeffaf ve denetlenebilir bir tarzda yürütülememesi, gerçekte mülakatın istenen amacı sağlamadığını, başlı başına bir sorun alanına dönüştüğünü ortaya koymaktadır” denildi.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE KADRO İSTİHDAM EDİLMELİ

Mülakat yerine, daha adil, hakkaniyetli bir uygulama olan ve toplum vicdanında karşılığı bulunan KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu istihdam yapılması istenilen açıklamada şöyle denildi: “Mülakat uygulamasından kaynaklanan şikâyetler gündeme alınmalı, öğretmen adaylarının itirazları bir an önce neticelendirilmeli, sosyal hukuk devletinin gereği yerine getirilmelidir” değerlendirilmesinde bulunuldu.