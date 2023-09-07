Prof. Dr. Şerif Mardin vefatının 6. yılında anılıyor

6 EYLÜL 2017’DE VEFAT EDEN ŞERİF MARDİN’İN EN DİKKAT ÇEKİCİ ESERLERİNDEN BİRİ DE “BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ OLAYI/MODERN TÜRKİYE’DE DİN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM” ADINI TAŞIYAN KİTABIYDI. KİTAP, DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ.

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