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8 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Prof. Dr. Şerif Mardin vefatının 6. yılında anılıyor

07 Eylül 2023, Perşembe 23:26
6 EYLÜL 2017’DE VEFAT EDEN ŞERİF MARDİN’İN EN DİKKAT ÇEKİCİ ESERLERİNDEN BİRİ DE “BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ OLAYI/MODERN TÜRKİYE’DE DİN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM” ADINI TAŞIYAN KİTABIYDI. KİTAP, DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ.

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Şerif Mardin’in Yeni Asya salonunda verdiği seminer

“Merkez-çevre ilişkisi”, “sivil toplum” ve “mahalle baskısı” gibi kavramları Türk sosyoloji literatürüne kazandıran Prof. Dr. Şerif Mardin, vefatının 6. yılında anılıyor. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sosyologlardan Mardin, 1927’de İstanbul’da doğdu, Galatasaray Lisesinde başladığı ortaöğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi, doktorasını ise Stanford Üniversitesi Hoover Institute’de yapan Mardin, daha sonra Türk modernleşmesi problematiğini genişletecek ayrıntılı makale çalışmaları kaleme aldı, 1954-1966’da dönemin önemli dergisi Forum’da yazdı.

Said Nursi Olayı’nı yazdı

Ankara Üniversitesinde 13 yıl ders verdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin kurucu dekanlığı ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan, Washington’daki American University’de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüten Mardin, daha sonra Türkiye’ye dönerek Sabancı Üniversitesinde “Tanzimat Dönemi Türk düşüncesi” hakkındaki çalışmalarını geliştirecek bir programa başkanlık etti. Emeritus statüsünü 2011’de alan Mardin, ömrünün son günlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. 90 yıllık hayatına çok sayıda kitap, makale ve ödül sığdıran Prof. Dr. Mardin, 6 Eylül 2017’de vefat etti. Şerif Mardin’in en dikkat çekici eserlerinden biri de “Bediüzzaman Said Nursi Olayı/Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim” adını taşıyan kitabıydı. Kitap, dünya çapında büyük ilgi görmüştü.

Haber Merkezi

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Etiketler: kur'an, tefsir, bediüzzaman, said nursi, risale-i nur, külliyat, doğru islamiyet, ihtida, şerif mardin
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